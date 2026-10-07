Beşiktaş yeni dönemde şampiyonluk ve mali disipline odaklanıyor

serdal adalı yönetiminde hedef: istikrar ve başarı

Beşiktaş’ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Serdal Adalı yeniden başkan seçildi. Yönetim listesinde yer almaya devam eden Orhan Özalp, görevi sürdürme ve camiayı memnun edecek sonuçlar üretme kararlılığını ifade etti.

Özalp, göreve yeniden gelmenin sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek yönetim kurulu olarak hem sportif hem de kurumsal alanda adım atacaklarını söyledi. Yönetimin önceliğinin, kulübün tüm branşlarında olumlu sonuçlar almak ve camianın beklentilerini karşılamak olduğunu vurguladı.

başarı hedefleri ve yönetim anlayışı:

Özalp, "Beşiktaş’ın yeni dönemi camiamıza ve herkese hayırlı olsun" diyerek sözlerine başladı ve ekledi: bayrakları asacağımız, şampiyonlukları göreceğimiz günler için yönetim kurulu olarak birlikte çalışacaklarını belirtti. Futbolun yanı sıra kurumsallaşma süreçlerinde de adımlar atılacağını, bu alanların eş zamanlı olarak önemsendiğini dile getirdi.

mali tablo ve borç yapılandırması:

Kulübün mali disipline ilişkin sunulan veriler, yapılan çalışmaların somut sonuç verdiğine işaret ediyor. Özalp, göreve ilk geldiklerinde bankalar konsorsiyumuna TL cinsinden ciddi bir borç yükü bulunduğunu, o dönemde her gün 5 milyon TL sadece faize ödendiğini söyledi. Bugünkü yapılandırma ile yaklaşık 190 milyon Dolar seviyesindeki borcun 53 milyon Dolara düşürüldüğünü ve bu yükün 5 yıla yayıldığını belirtti.

Bu kazanımın ardından kulübün sürdürülebilir gelir kaynaklarına dönük çalışmaların önemine dikkat çeken Özalp, düzenli gelir sağlayacak etkinliklerin ve mali disiplini koruyacak uygulamaların öncelik olacağını kaydetti.

Özetle, Orhan Özalp yönetim kadrosunun hem sportif başarıya hem de mali istikrara odaklandığı, kısa vadede borç yükünün azaltılması ve orta vadede düzenli gelir oluşturulması hedefleriyle hareket edeceği mesajını verdi.

Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'nın yönetim listesinde yeni dönemde de yer alan isimlerden Orhan Özalp, hem futbolda hem de kurumsallaşmada camiayı mutlu edecek sonuçları almak için gayret edeceklerini söyledi.