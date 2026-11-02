İzmir'den Las Vegas'a uzanan madalya hikâyesi: İbrahim Özdemir dünya üçüncüsü

Las Vegas'ta bronz madalya:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu İbrahim Özdemir, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda bronze madalya kazanarak turnuvayı dünya üçüncüsü olarak tamamladı. Kulüp ve kent desteğinin arkasında olduğunu vurgulayan Özdemir, kariyer hedeflerinin büyük olduğunu belirtti.

Şampiyonada Özdemir, ilk turda Çinli Zhangye Han'ı 8-0 teknik üstünlükle; ikinci turda Hindistanlı Sourav Rana karşısında 7-0 öndeyken rakibini tuşla mağlup etti. Çeyrek finalde ABD'li Brett Barry Back'i 9-0 teknik üstünlükle geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kazakistanlı Asya şampiyonu Yusuf Ashrapov'a mağlup olan Özdemir, bronz madalya maçında Azerbaycanlı Farid Elçin Khalilov'u 10-0 teknik üstünlükle yenerek podyuma çıktı.

İzmir'de destek ve gelecek hedefleri:

Güreşe 10 yaşında Samsun'da başladığını söyleyen Özdemir, İzmir'e transfer sürecinde kulüpten ve kentten gördüğü desteğe dikkat çekti: 'Burada bana aile gibi davrandılar. Hiç yabancılık çekmedim. Her zaman destek oldular.' Başarıyı bir basamak olarak gördüğünü aktaran sporcu, 'Daha iyi olacağım. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları kazanmak istiyorum' ifadelerini kullandı. Ayrıca U23 kategorisinde iki senesi daha bulunduğunu ve mümkün olan en kısa sürede büyükler seviyesine yükselmeyi hedeflediğini belirtti.

Özdemir, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın vizyonuna atıfta bulunarak kentten aldığı destek için teşekkür etti ve İzmirli sporcuların olimpiyatlarda daha fazla yer alması gerektiği vurguya uyum sağladıklarını söyledi.

Antrenörlerin değerlendirmesi ve kulüp vizyonu:

Antrenörler Bahadır Karamanlı ve Şaban Karataş ise sporcunun potansiyeline olan güvenlerini dile getirdi. Karamanlı, yoğun çalışma temposu ve sporun zorluğuna dikkat çekerek 'Biz ondan birincilik bekliyorduk ama bu üçüncülük de nazar boncuğumuz olsun' dedi ve bundan sonraki hedefin U23'te şampiyonluk kazanmak olduğunu ekledi. Hedeflerinin, Özdemir'in genç yaşta A Milli Takım kadrosuna girip Avrupa ve Dünya şampiyonalarında, ardından olimpiyatlarda mücadele etmesi olduğunu belirtti.

Şaban Karataş ise altyapıdan yetişen sporculara vurgu yaparak 'Bugüne kadar çok sayıda sporcu yetiştirdik. İbrahim Özdemir ile en büyük mutluluklarımızdan birini yaşadık' diye konuştu ve kulübün altyapıya verdiği emeğin karşılığını almayı sürdürdüğünü söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve antrenörler, Özdemir'in elde ettiği bu uluslararası dereceyi bir başlangıç olarak değerlendiriyor ve genç sporcunun ilerleyen yıllarda daha yüksek hedeflere ulaşması için çalışmaları yoğunlaştıracaklarını ifade ediyorlar.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ’NÜN MİLLİ GÜREŞÇİSİ İBRAHİM ÖZDEMİR, ABD’NİN LAS VEGAS KENTİNDE DÜZENLENEN U23 DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA 72 KİLODA BRONZ MADALYA KAZANARAK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU.