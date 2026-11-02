Körfez Gençlerbirliği Kandıra'dan 9 madalyayla döndü

turnuva ve katılım:

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 31 Ekim tarihinde düzenlenen Kick Boks Kocaeli Minik-Yıldız Sporcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kupası müsabakalarına toplam 450 sporcu katıldı. Organizasyon, minikler ve yıldızlar kategorilerinde yapıldı ve çok sayıda kulübün temsilcileri ringe çıktı.

madalya dağılımı ve isimler:

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları turnuvayı 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile tamamladı. Birincilikleri rafete eden sporcular; Rafet Eren Aytekin, Ceyda Ağlamaz ve Asel Arslan oldu. İkincilikleri ise Kevser Acu, Medine Acu, Muratcan Sarı ve Ömer Ubeyt Gönültaş paylaştı; üçüncülük kürsüsünde ise İbrahim Okutucu ve Kerem Ataş yer aldı.

takımın değerlendirmesi:

Turnuvayı toplam 9 madalya ile tamamlayan Körfez Gençlerbirliği sporcuları ve teknik ekip, müsabakaların ardından elde edilen başarıyı kutladı. Kulüp adına alınan bu dereceler, altyapı çalışmalarının ve teknik ekibin hazırlıklarının somut bir sonucu olarak değerlendirildi.

KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ KİCK BOKS SPORCULARI, KOCAELİ'NİN KANDIRA İLÇESİNDE DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUPASI'NDA 3 ALTIN, 4 GÜMÜŞ VE 2 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 9 MADALYA KAZANDI.