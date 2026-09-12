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Beşiktaş'ta yol kavşağında çarpışma: İETT otobüsü ile iş makinesi çarpıştı, beş kişi yaralandı

Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beşiktaş'ta yol kavşağında çarpışma: İETT otobüsü ile iş makinesi çarpıştı, beş kişi yaralandı

Kaza ve müdahale:

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir İETT otobüsü ile bir iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden birimler, ilk müdahale, yaralıların tespiti ve güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik çalışmalara başladı.

Olay yerindeki durum:

Çarpışmanın nedenleri yetkililer tarafından soruşturuluyor; görgü tanıkları ve olay yerindeki ekiplerin ifadeleri olayın aydınlatılmasında rol oynayacak. Resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar, kazanın ayrıntılarını netleştirecek.

trafik ve güvenlik değerlendirmesi:

Bölgede trafik akışı kısmen etkilenmiş olabilir; sürücüler ve yayaların dikkatli olmaları, yetkililerin yönlendirmelerine uymaları önem taşıyor. Yaralılarla ilgili ayrıntılı sağlık bilgileri yetkili mercilerin açıklamalarıyla paylaşılacaktır.

Olayla ilgili gelişmeler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

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Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile iş makinesinin çarpıştı: 5 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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