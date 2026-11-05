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Çizgi film tutkunu Zıpzıp şantiyede ilgi odağı oldu

Eskişehir Odunpazarı'ndaki şantiyede çalışan Serpil Yüksel'in sahiplendiği 'Zıpzıp' adlı yavru kedi, telefonundan açılan Tom ve Jerry'yi dikkatle izliyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:13

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çizgi film tutkunu Zıpzıp şantiyede ilgi odağı oldu

Çizgi film tutkunu Zıpzıp şantiyede ilgi odağı oldu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri'ndeki bir şantiyede çalışan çaycı Serpil Yüksel, annesi tarafından bırakılan bir yavru kediyi sahiplendi. Kısa sürede sahibinin kokusuna ve yanında geçirdiği zamana alışan küçük kedi, beklenmedik bir alışkanlık kazandı: cep telefonundan açılan dizi ve çizgi filmleri dikkatle izlemek.

sahipleniş ve yeni ad: 'zıpzıp':

Yüksel, kedinin sahipleniş sürecini şöyle anlattı: 'Annesi getirdi bıraktı, geri götürecek diye düşündüm. Baktım gelen giden olmadı, annesi de götürmedi. Ben de aldım ve eğitmeye başladım.' Sürekli ayaklarına dolanan hareketli yapısı nedeniyle ona 'Zıpzıp' adını verdiklerini söyleyen Yüksel, kedinin önce yeleğine, sonra kokusuna alıştığını belirtti.

ekran karşısındaki sakin dikkat:

Yüksel, günlük işlerini yaparken masada duran telefonundan dizi ve çizgi film izlediğini, Zıpzıp'ın da yanına gelip ayaklarını koyarak bu yayınları takip ettiğini ifade etti. 'Ben bardakları yıkarken masanın üzerinde duran telefonumdan sürekli dizi falan izliyordum. O da ayaklarını koyup benimle birlikte diziyi izliyordu. Sonra bu durum dikkatimi çekti; "Bu, dizi izleyen bir hayvan" dedim' sözleriyle başlangıcı aktardı.

Kedinin tercih ettiği içerikler arasında Tom ve Jerry gibi çizgi filmler olduğunu söyleyen Serpil Yüksel, bu anları arkadaşlarına da gösterdiğini ve arkadaşının ilk başta inanmadığını anlattı. Yüksel, durumu kanıtlamak için Tom ve Jerry açıp gösterdiklerini, o anın videoya çekildiğini belirtti.

Şantiyedeki çalışanlar ve bölge sakinleri, telefon ekranına bakıp çizgi film izleyen yavru kediyi ilgiyle karşılıyor. Kısa sürede çevrenin dikkatini çeken Zıpzıp, hem sahiplendiği ortamla hem de sahibinin gündelik alışkanlıklarıyla güçlü bir bağ kurduğunu hissettiriyor.

Bu sıra dışı görüntüler, sevginin ve bakımın küçük bir canın davranışlarını nasıl şekillendirebildiğini gözler önüne seriyor; Zıpzıp'ın şantiyede artık hem bir arkadaş hem de herkesin ilgisini çeken bir gündem unsuru haline geldiği söylenebilir.

ESKİŞEHİR&#039;DEKİ BİR ŞANTİYEDE ÇAYCILIK YAPAN SERPİL YÜKSEL&#039;İN SAHİPLENDİĞİ YAVRU KEDİ, CEP...

ESKİŞEHİR'DEKİ BİR ŞANTİYEDE ÇAYCILIK YAPAN SERPİL YÜKSEL'İN SAHİPLENDİĞİ YAVRU KEDİ, CEP TELEFONUNDAN AÇILAN ÇİZGİ FİLMLERİ DİKKATLE İZLEYEREK GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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