Organ bağışıyla iki hasta yeniden hayata tutundu

Bilecik'te 2021 yılında geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden Emre Şimşek'in ailesinin aldığı organ bağışı kararı, iki hastaya umut oldu. Bağışlanan böbrekler iki ayrı hastaya nakledildi ve her iki alıcının da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

organ bağışı ve nakil süreci:

Ailenin duyarlı kararı sonrası yürütülen tıbbi süreç sonucunda bağışlanan böbrekler iki ayrı alıcıya nakledildi. Sağlık yetkilileri, nakil edilen hastaların takiplerinde genel durumlarının stabil olduğunu ve günlük yaşamlarına sağlıklı şekilde devam ettiklerini aktardı.

valilik ziyareti ve farkındalık çalışmaları:

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Vali Faik Oktay Sözer, sağlık heyetini ve merhum Emre Şimşek’in aile bireylerini makamında kabul etti. Kabulde, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi Birim Sorumlusu Ayşegül Şahin, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Nurşen Gürsoy ile aileden Aytekin Şimşek, Özlem Kurt ve Ömür Kurt yer aldı. Görüşmede organ ve doku bağışının önemi, nakil bekleyen hastaların durumu ve toplumda bağış bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Vali Faik Oktay Sözer: "Organ bağışı, hayatını kaybeden bir insanın başka hayatlarda yaşamaya devam etmesine vesile olan çok kıymetli bir davranıştır. Emre Şimşek’in ailesinin aldığı karar sayesinde iki hastamız yeniden hayata tutundu. Bu anlamlı ve duyarlı davranışlarından dolayı ailesine teşekkür ediyorum. Her bağışın yeni bir hayat olabileceğini unutmamalıyız"

Yaşadıkları büyük acıya rağmen organ bağışı kararı veren Şimşek ailesinin davranışı, yetkililer tarafından örnek gösterildi. Sağlık kurumları ve valilik yetkilileri, toplumsal bilincin artırılması için benzer vakaların toplumda görünür kılınmasının önemine dikkat çekti.

3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI DOLAYISIYLA BİLECİK VALİSİ FAİK OKTAY SÖZER, SAĞLIK HEYETİNİ VE MERHUM EMRE ŞİMŞEK'İN AİLESİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ.