Beşiktaş'tan ikinci yarıda iddialı bitiriş: Erzurumspor 0-3

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte goller Emirhan Topçu (21'), Leandro Trossard (27') ve İlhan Fakılı (81') tarafından kaydedildi. Maç boyunca Beşiktaş hücumda daha etkili görünürken, Erzurumspor zaman zaman kontra ataklarla tehlike yarattı ancak fileleri havalandıramadı.

ikinci yarı öne çıkan anlar:

51. dakikada Trossard'ın ağlara gönderdiği top VAR incelemesi sonrası iptal edildi; hakem Gürcan Hasova, atak başlangıcında Agbadou'nun orta alanda elle oynadığını tespit etti. 62. dakikada Ouattara'nın pasında Vaclav Cerny'nin ceza sahası gerisinden vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı. Arka direkte Oh'un tamamlamak istediği pozisyonda top auta gitti. 75. dakikada Owusu'nun ara pasında Diabate ceza yayı sağından etkili bir şans buldu ancak uzak köşeden az farkla dışarı çıktı. 81. dakikada Kartal Kayra'nın ortasında Murillo'nun kafa vuruşu sonrası İlhan Fakılı'nın şutu savunmaya çarparak filelerle buluştu ve skoru 3-0'a taşıdı. 88. dakikada Mustafa Yumlu'nun direkten dönen şutu Erzurumspor'a önemli bir fırsat daha getirdi ancak savunma pozisyonu uzaklaştırdı.

kadrolar ve notlar:

Stat: Tüpraş

Hakemler: Gürcan Hasova, Furkan Ürün, Gökmen Baltacı



Beşiktaş (ilk 11): Alexander Nübel, Amir Murillo (Taylan Bulut dk. 73), Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan (Wilfred Ndidi dk. 70), Vaclav Cerny (İlhan Fakılı dk. 70), Junior Olaitan, Orkun Kökçü (Kartal Kayra Yılmaz dk. 70), Leandro Trossard (Ernest Poku dk. 73), Hyeon-Gyu Oh. Teknik direktör: Vincenzo Italiano. Yedekler: Doğan Alemdar, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Yasin Özcan, Semih Kılıçsoy.

Erzurumspor FK (ilk 11): Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Festy Ebosele dk. 74), Amar Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Nihad Mujakic (Yakup Kırtay dk. 67), Giorbelidze, Miguel Cardoso (İbrahim Diabate dk. 57), Elisha Owusu, Brandon Baiye, Martin Rodriguez (Mustafa Fettahoğlu dk. 67), Eren Tozlu (Gyrano Kerk dk. 74). Teknik direktör: Serkan Özbalta. Yedekler: Matija Orbanic, Cengizhan Bayrak, Sefa Akgün, Lawrence Agyekum, Nariman Akhundzada.

Goller: Emirhan Topçu (21'), Trossard (27'), İlhan Fakılı (81') — Beşiktaş.

Sarı kartlar: Orkun Kökçü, Ouattara (Beşiktaş).

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI ERZURUMSPOR FK’YI 3-0 MAĞLUP ETTİ.