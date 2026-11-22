bursaspor sahasında sivasspor'u 2-0 mağlup etti:

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Bursaspor, sahasında Sivasspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri maçın detayları ve süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

mustafa er'in değerlendirmesi:

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, kazanılması gereken bir maçı geride bıraktıklarını vurguladı. Er, takımın oyun temposu ve skoru koruma stratejisi üzerine şunları söyledi: "Önemli olan kazanmaktı. Rakibe çok net pozisyon vermedik. Tempomuz daha yüksek olabilirdi. Biraz skoru erken aldığımız için oyuna sonradan giren oyuncularımdan enerji almak istedim. Skoru erken alınca kontrollü oynadık. Gole ihtiyacımız olsa tempoyu yüzde yüz yükseltirdik. Başlangıç noktasındaki oyunla maçı bitirmek istiyoruz ama maalesef bu anlamda çok mesafe kat ettiğimizi söyleyemem. Skora göre ortaya oyun çıkma durumu devam ediyor. Bunlardan ders alıp devam edeceğiz"

Er ayrıca rakiplerin puan kayıplarının kendi takımları açısından değer taşıdığını belirtti: "Bizim kazanmamız çok değerli. Rakiplerin kaybetmesi bizi bir adım daha ileriye itiyor. Her maçımızı kazanmaya çalışıyoruz. Amacımız üçüncü sıradaki rakiple puan farkını korumak. Devre arasına kadar bu farkı nerelere çıkarabiliriz ona bakacağız. Önümüzdeki hafta kritik bir maça çıkacağız. Kazanıp rakiplerimize karşı psikolojik üstünlüğü almak istiyoruz. Devreyi lider bitirirsek çok çok sağlıklı bir devre bitirmiş olacağız" dedi.

çağdaş çavuş'un yorumu:

Sivasspor Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise takımının zorlu bir süreçten geçtiğini ve yaşanan sıkıntıların zaman zaman sahaya yansıdığını ifade etti. Çavuş, Bursaspor’un oyun organizasyonuna karşı bir plan hazırladıklarını anlattı ve maçta ortaya çıkan hataların maç sonucunu etkilediğini söyledi.

Teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşanan sorunlar zaman zaman sahaya yansıyor. Bu zorlu süreci yaşarken hem maç oynuyoruz hem de bu sıkıntılarla uğraşıyoruz. Bursaspor’un iyi organizasyonuna cevap vermek, ayağa kalkmak ve oyun içindeki kırılganlıkları azaltmak için bir oyun planı ortaya koyduk. Birinci bölgedeki top kayıpları ve rakibin ikili oyunlarına vereceğimiz cevap bugün maç sonucunu belirleyecekti. Bunu çok iyi şekilde çalışmıştık. Fakat çıkarken kaybettiğimiz bir top ve yediğimiz bir gol. Ardından ikili oyunla oluşan bir durum ve yine bir gol yedik. Kendi bireysel hatalarımızla gol yediğimizde bu durum kırılganlık oluşturuyor"

Çavuş, maçın ikinci yarısında ekibinin oyununda olumlu değişim gördüğünü, oyuncuların mücadelesinin ve verdiği enerjinin ilerleyen karşılaşmalar için umut verdiğini belirterek, "İkinci yarı tamamen farklılaştı. Bursaspor adına ilk devrede yediğimiz iki gol haricinde başka pozisyon da yok. Oyuncularımın verdiği mücadele ve sahada gösterdiği enerji bundan sonraki maçlar için güzel referans oldu. Bakıldığında sonuç olarak alamadığımız bir sonucu oyun olarak aldık. Bu beni mutlu etti. Bundan sonraki maçta da aynı reaksiyonu alacağımızı umuyorum" dedi.

BURSASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA ER