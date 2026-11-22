Maç değerlendirmesi:

Trabzonspor'un genç oyuncusu Noah Saviolo, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Saviolo, "İyi bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Sonuna kadar iyi mücadele ettiğimiz bir maçtı. Kazanmak herkesi mutlu etti." ifadelerini kullandı. Maç boyunca takımın mücadele ve disiplininden memnun olduğunu vurgulayan oyuncu, karşılaşmanın kendileri için gerekli bir galibiyet olduğunu belirtti.

Galibiyet serisine devam ediyoruz diyen Saviolo, takımın hedeflerine odaklandığını ve karşılaşmada zaman zaman skoru daha farklı hale getirebilecek fırsatlar da bulduklarını aktardı. Ayrıca Eyüpspor gibi rakiplere karşı her zaman aynı ciddiyetle sahaya çıktıklarını ifade etti.

Mustafa ve Cabral ile uyum:

Saviolo, Mustafa ve Cabral ile birlikte oynamanın kendisi için adaptasyon sorunu yaratmadığını söyledi. "Mustafa ve Cabral çok farklı oyuncular. Pozisyon anlamında Cabral ve Mustafa ile oynamak konusunda herhangi bir adaptasyon sorunu çekmiyorum. Her ikisiyle de oynamaya alışkınım." dedi.

Genç futbolcu, taktiksel açıdan yapılan farklı görevlendirmelere de değinerek, "Taktiksel açıdan Mustafa’ya nazaran Cabral’ı daha derinden karşılamam gerekebiliyor." ifadeleriyle hangi oyuncunun sahada olduğu değil, takıma sağladığı katkının öncelikli olduğunu vurguladı.

Milli takım çağrısı:

Milli takıma davet edilmesinin kendisi için anlamlı olduğunu belirten Saviolo, bu gelişmenin kariyerine olumlu yansıdığını söyledi. "Bir futbolcu için milli takıma davet edilmek her zaman onur vericidir. Ben de davet edildiğim için çok memnun oldum." sözleriyle duygularını aktardı.

Saviolo, milli takım deneyiminin kişisel gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğünü ve gelecekte de A millide yer almak istediğini ekledi.

Trabzonspor’un genç oyuncusu Saviolo, Eyüpspor karşısında alınan üç puanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, galibiyet serisine devam ettiklerini söyledi.