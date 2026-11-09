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Besler, ürün portföyü ve ihracatla 9 ayda 31,1 milyar TL ciroya ulaştı

Besler, inovasyon ve güçlü markaları sayesinde 2026'nın ilk 9 ayında konsolide cirosunu yüzde 6,9 artırarak 31,1 milyar TL'ye taşıdı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 21:08

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EDİTÖR: Berk Doğan

Besler, ürün portföyü ve ihracatla 9 ayda 31,1 milyar TL ciroya ulaştı

konsolide sonuçlar ve büyüme:

Besler, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Şirketin yılın ilk 9 ayında konsolide cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artarak 31,1 milyar TL seviyesine çıktı. Aynı dönemde brüt kâr yüzde 9,1 artışla 7,4 milyar TL, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) yüzde 10 artışla 3,7 milyar TL olarak gerçekleşti ve FAVÖK marjı 11,8% düzeyine yükseldi. Konsolide dönem net kârı 816 milyon TL olurken, ihracat geliri 9 aylık dönemde 2,3 milyar TL seviyesine ulaştı.

büyümeyi destekleyen operasyonel unsurlar:

Şirket artan satış hacmi, gelişen ürün portföyü ve katma değerli ürünlerin katkısıyla finansal sonuçlarını güçlendirdi. Besler, yılın üçüncü çeyreğinde operasyonel disiplinini koruyarak stratejik önceliklerine odaklandı ve hem büyüme hem de kârlılık performansını sürdürdü. Şirketin beyanına göre verimlilik odaklı yatırımlar ve üretim altyapısındaki iyileştirmeler finansal sonuçlara olumlu yansımış durumda.

kategori performansı ve yenilikler:

Dondurulmuş gıda, donuk fırıncılık, konserve ve yağ kategorilerinde faaliyet gösteren Besler; SuperFresh, DFU, Bizim Yağ, Terem, Yayla, Sabah, Ona, Ustam ve Ülker Sürmix gibi markalarla pazarın farklı segmentlerinde yer alıyor. Şirket yılda yaklaşık 66 milyon tabakta ve 21,3 milyon haneye ulaşarak geniş bir tüketici tabanına hitap etmeyi sürdürüyor. Yenilik odaklı çalışmalarıyla SuperFresh’in tatlı kategorisindeki ürünü Frulove, uluslararası gıda fuarı SIAL’de ilk 100 ürün arasına seçildi; aynı zamanda SuperFresh’in artizan pizzası NielsenIQ’nun 'Wavemaker' listesinde yer aldı. Bu ürünler üçüncü çeyrekte markaların satış ivmesini destekledi.

yağ kategorisinde iç ve dış pazar dinamikleri:

Yağ kategorisinde Besler, iç pazar, ihracat ve ev dışı tüketim kanallarında büyüme kaydetti. Bizim Yağ ve Terem markaları, 2026 yılının ilk 9 ayında satış hacimlerini artırarak kategori liderliğini pekiştirdi ve yüzde 69,5 pazar payıyla öne çıktı. Ev dışı tüketim kanalındaki büyüme ile Türkiye’nin toplam margarin ihracatından alınan pay yüzde 34'ten yüzde 45'e yükseldi; bu da şirketin çoklu satış kanallarındaki stratejisinin sonuç verdiğine işaret ediyor.

Mert Altınkılınç, Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler CEO’su, elde edilen sonuçların şirketin sürdürülebilir büyüme yolculuğundaki kararlılığını ve iş modelinin gücünü gösterdiğini belirtti. Altınkılınç, köklü kategori deneyimi, dünya standartlarındaki üretim altyapısı, tüketicilerle kurulan bağ ve Ar-Ge yetkinliğinin Besler’i gıda sektörünün geleceğinin güçlü oyuncularından biri haline getirdiğini vurguladı ve önümüzdeki dönemde inovasyona, operasyonel mükemmelliğe, verimlilik odaklı yatırımlara ve katma değerli ürün geliştirmeye öncelik vereceklerini söyledi. Güçlü markalar ve yetkin ekiplerle istikrarlı büyümenin sürdürüleceği hedefleniyor.

DONDURULMUŞ GIDA, DONUK FIRINCILIK, KONSERVE VE YAĞ KATEGORİLERİNDEKİ GÜÇLÜ MARKALARIYLA FAALİYET...

DONDURULMUŞ GIDA, DONUK FIRINCILIK, KONSERVE VE YAĞ KATEGORİLERİNDEKİ GÜÇLÜ MARKALARIYLA FAALİYET GÖSTEREN BESLER, 2026 YILININ İLK 9 AYINDA KONSOLİDE CİROSU 31 MİLYAR TL’Yİ AŞTI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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