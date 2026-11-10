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Tarlada ziyan olan çağlalar Gedelek'te turşuya dönüşüyor

Bursa Orhangazi Gedelek'te teklemeyle yere düşen tonlarca nektarin çağlası, üreticilerce satın alınıp Gedelek turşu tesislerinde turşuya dönüştürülüyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 08:56

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tarlada ziyan olan çağlalar Gedelek'te turşuya dönüşüyor

Tarlada kalan çağlalar ekonomiye kazandırıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Gedelek mahallesinde, ilkbaharda ağaçlarda yapılan tekleme sonucu dalından koparılarak yere atılan nektarin çağlaları, bölgedeki turşu tesislerinde değerlendiriliyor. Tekleme sırasında ziyan olma riski olan ürünler, üreticiler ve tesisler arasında kurulan satın alma modeliyle toplatılıp işlenerek piyasaya sunulan katma değerli ürüne dönüşüyor.

Tarladan tesise dönüşen süreç:

Gedelek'te faaliyet gösteren firmalar, bahar aylarında tarlada kalan çağlaları alarak turşu üretimine yönlendiriyor. Bu yaklaşım hem tarımsal israfı azaltıyor hem de köylünün elindeki ürünlerden ek gelir elde etmesini sağlıyor. Firmaların üretim çeşitliliği ve tesis kapasitesi, çağla gibi mevsimlik ürünlerin hızlı şekilde işlenmesine imkan veriyor.

Nimet Soysal, Gedelek'te 12 yıldır turşu sektöründe çalıştığını ve son 6 yıldır aynı firmada görev yaptığını belirterek, tesiste 26 farklı çeşitte üretim gerçekleştirdiklerini vurguladı. Soysal üretim modelini özetlerken şunları söyledi: "Çağla turşusunu anlatmam gerekirse, eskiden köyde köylülerimiz nektarin ve şeftalimizi tekledikleri zaman yere atıyorlardı. Gübre niyetine kullanılıp gidiyordu. Ama birkaç senedir bu bir ünlü oldu, yani bir trend oldu. Artık üretici olarak biz onları alıyoruz, turşu yapıyoruz. Köylülerimize de bu şekilde katkı sağlıyoruz. Çöpe gideceğine, ziyan olup ezileceğine biz onları üretiyoruz. Müşterilerimiz de üreten firmalar da köylülerimiz de bu durumdan çok memnun."

ekonomiye katkı ve talepteki artış:

Soysal, çağla turşusunun son yıllarda tüketimde ciddi bir talep yakaladığını belirtti. Firma, sezonluk talepler doğrultusunda üretim planı yapıyor ve yıllık işlenen çağla miktarını takip ediyor. Soysal, "Yıllık ortalama 13 ton şeftali çağlası işliyoruz" bilgisini vererek üretimde yıllara göre değişim olduğunu söyledi: "Talebi çok fazla. Her sene tonajımız farklı oluyor; kimi sene 12 ton, kimi sene 15 ton yapıyoruz. Sezon başında listelerimize bakıp hangi ürün daha çok isteniyorsa üretimi ona göre hızlandırıyoruz. Çağla turşusu çok aşırı derecede bir trend oldu, sofralarda ayrı bir lezzet haline geldi."

Bu uygulama sayesinde tarlada kaybolup giden ürünler satın alınarak katma değerli ürüne çevriliyor; aynı zamanda Gedelek turşusu üretim yelpazesi genişliyor ve bölge ekonomisine katkı sağlanıyor.

BURSA&#039;DA İLKBAHAR AYLARINDA KALİTELİ ÜRÜN ELDE ETMEK AMACIYLA YAPILAN TEKLEME İLE DALINDAN...

BURSA'DA İLKBAHAR AYLARINDA KALİTELİ ÜRÜN ELDE ETMEK AMACIYLA YAPILAN TEKLEME İLE DALINDAN KOPARILIP YERE ATILAN TONLARCA NEKTARİN ÇAĞLASI, ORHANGAZİ'NİN TURŞUSUYLA ÜNLÜ GEDELEK MAHALLESİNDE BİRÇOK ÜRETİCİ TARAFINDAN TURŞUYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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