Besni'de ev yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Besni'de evde çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangın, kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, Yeni Besni Mahallesi Merinos Taziye Evi mevkiinde gerçekleşti.

Müdahale ve olayın seyrine ilişkin bilgiler:

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Görevliler, hızlı ulaşım ve müdahale ile alevleri söndürerek yangının çevredeki yapılara sıçramasını önledi.

Soruşturma devam ediyor:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan inceleme sürüyor. Yangının çıkış nedeninin tespiti için gerekli araştırmalar ve değerlendirmeler yapılmakta olup, resmi açıklama ilerleyen saatlerde bekleniyor.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.