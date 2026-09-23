Besni'de hafriyat kamyonu ve otomobil çarpıştı: üç kişi yaralandı

Besni'de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı

Adıyaman'ın Besni ilçesi Şambayat beldesinde gerçekleşen kazada, bir hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Olayda araçlarda önemli hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 SV 242 plakalı hafriyat kamyonu, M.K. idaresindeki 02 AER 717 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan A.K., F.K. ve S.K. yaralanırken, otomobil sürücüsü M.K. kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerinde yapılan müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İnceleme ve soruşturma süreci:

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin kesin sonuca, araçlar ve bölgedeki görgü tanıklarının ifadeleri ile yapılacak teknik değerlendirmeler sonrası ulaşılacağı belirtildi.

ADIYAMAN'IN BESNİ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.