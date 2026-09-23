Dolar 48,8212 +0,03%
Euro 55,6635 -0,38%
Bist 13.267,02 +0,52%
Altın Gram 6.777,38 -1,34%
EUR/USD 1,1396 -0,50%
Brent Petrol 97,59 +2,28%
--°

Besni'de hafriyat kamyonu ve otomobil çarpıştı: üç kişi yaralandı

Adıyaman Besni'de hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Besni'de hafriyat kamyonu ve otomobil çarpıştı: üç kişi yaralandı

Besni'de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı

Adıyaman'ın Besni ilçesi Şambayat beldesinde gerçekleşen kazada, bir hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Olayda araçlarda önemli hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 SV 242 plakalı hafriyat kamyonu, M.K. idaresindeki 02 AER 717 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan A.K., F.K. ve S.K. yaralanırken, otomobil sürücüsü M.K. kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerinde yapılan müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İnceleme ve soruşturma süreci:

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin kesin sonuca, araçlar ve bölgedeki görgü tanıklarının ifadeleri ile yapılacak teknik değerlendirmeler sonrası ulaşılacağı belirtildi.

ADIYAMAN&#039;IN BESNİ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ...

ADIYAMAN'IN BESNİ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağış sonrası kayganlaşan yolda otomobil şarampole devrildi
images

Palandöken'de alevlenen otomobil çevrede paniğe yol açtı
images

Fransa'da kilise istismarlarına 44 milyon euroluk tazminat
images

Erdemli'de tanker çarpması sonucu bir kadın hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdemli'de tanker çarpması sonucu bir kadın hayatını kaybetti

İşaret diliyle kent hizmetine erişim: Tekirdağ'da kapsamlı destek

Körfez Gençlerbirliği üçüncü çeyrekte öne geçip Gebze Olimpik'i mağlup etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden türk dünyasına akademik iş birliği hamlesi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü