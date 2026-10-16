İzmir ile Antalya iş dünyası 423 milyon TL'lik ticaret fırsatı için eşleşti

EGİAD ile ANTGİAD'in 'Ticaret Köprüsü' buluşması ekonomik bağlantıları güçlendirdi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) iş birliğiyle düzenlenen "EGİAD - ANTGİAD Ticaret Köprüsü" etkinliği, İzmir ve Antalya iş dünyasının temsilcilerini İzmir'deki EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi (ESKEM) çatısı altında bir araya getirdi. Toplantının koordinasyonunu EGİAD İş Geliştirme Komisyonu üstlendi; amaç iki kent arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek, yeni iş bağlantıları kurmak ve sektörler arası iş birliği fırsatlarını artırmaktı.

Amaç ve öne çıkan sektörler:

Etkinlik kapsamında tarım ve gıda üretimi, turizm, lojistik, gayrimenkul ve teknoloji gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalar kendilerini tanıttı ve potansiyel iş birliklerini değerlendirdi. Toplam 77 görüşme ve 142 karşılıklı eşleşme sonucunda tahmini toplam 423 milyon TL ticaret potansiyeli belirlendi; bu görüşmelerden 394 ticaret potansiyeli ortaya çıkarken, masa başına ortalama potansiyel 5,5 milyon TL olarak kaydedildi.

Kaan Özhelvacı, etkinliğin açılış konuşmasında İzmir ve Antalya'nın birbirini tamamlayan ekonomik yapısına vurgu yaptı. Özhelvacı, iki kentin köklü ticaret kültürleri, güçlü turizm potansiyelleri ve uluslararası bağlantılarının ortak projeler için zemin oluşturduğunu belirterek, bugünkü buluşmanın kurumsal ilişkileri somut ticari fırsatlara dönüştürme yönünde yeni bir aşama olduğunu söyledi.

TÜRKONNECT ve yapay zekâ destekli eşleşmeler:

Etkinlikte TÜRKONFED ekosisteminin sunduğu imkanlar ele alındı; özellikle yapay zekâ destekli B2B eşleşme imkanı sunan TÜRKONNECT mobil uygulaması dikkat çekti. Özhelvacı, uygulamanın yalnızca dijital bir araç olmayıp doğru eşleşmeleri kolaylaştıran ve ticari etkileşimi güçlendiren somut bir iş geliştirme aracı olduğunu belirtti. Uygulama üzerinden yürütülen eşleştirmelerin, yüz yüze kurulan ilişkilerin sürdürülebilirliğini artırmasının hedeflendiği ifade edildi. TÜRKONNECT’in geliştirilmesine katkı sunan Alp Avni Yelkenbiçer de etkinlikte anıldı.

Etkinlikte ayrıca TÜRKONFED'in geniş ağının ticari iş birliklerine dönüştürülmesi gerektiği vurgulandı; bu ağın 31 federasyon ve 340’ın üzerinde derneği içerdiği hatırlatıldı.

Görüşmeler, sonuçlar ve takip planları:

ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş ise ticaretin temelinde güven ve büyümenin temelinde iş birliği olduğunu vurguladı. Yavaş, etkinliğin gerçek başarısının bugün dağıtılan kartvizitlerle değil, yarın imzalanacak anlaşmalarla ölçüleceğini belirterek, uzun vadeli ekonomik ortaklıkların tesis edilmesine odaklanacaklarını söyledi.

Organizasyonda üyeler arasında karşılıklı firma tanıtımları ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi; İş Geliştirme Komisyonu katkılarıyla iki kent arasında karşılıklı iş gezileri, sektörel buluşmalar ve yeni B2B görüşmelerinin geliştirilmesine yönelik fırsatlar ele alındı. Etkinlik sonunda ANTGİAD üyeleri EGİAD Dernek Merkezi'ni ziyaret ederek kurumlar arası ortak proje olanaklarını değerlendirdi.

Toplantıda söz alan isimler arasında EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alp Avni Yelkenbiçer ve BAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz yer aldı. Katılımcılar, etkinlikten çıkan ticari potansiyelin somut anlaşmalara dönüşmesi için takip mekanizmaları kurma taahhüdünde bulundu.

ESKEM'in tarihi dokusu içinde gerçekleştirilen organizasyonun, iki kent arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirecek somut adımların ilk halkası olması hedefleniyor.

İZMİR VE ANTALYA İŞ DÜNYASININ TEMSİLCİLERİ, EGİAD İLE ANTGİAD İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN TİCARET KÖPRÜSÜ ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ.