Kula standı Bornova'da tarihle lezzeti buluşturdu

Kula tanıtımı Bornova'da öne çıktı

İzmir Bornova'da Aşık Veysel Alanı'nda düzenlenen ve Manisa'nın 17 ilçesinin tanıtıldığı organizasyonda Kula standı yoğun ilgi gördü. Etkinliği düzenleyen Manisalılar Platformu tarafından hazırlanan stant, ilçenin gastronomi kültürünü ve tarihi dokusunu bir arada sergiledi.

yöresel lezzetler ziyaretçi ilgisini çekti:

Standta Kula'ya özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı; özellikle ilçenin meşhur leblebisi, Kula ev ekmeği ve Kula helvası ziyaretçiler tarafından tatılma ve satın alma fırsatı buldu. Yerel üreticilerin ürünleriyle kurulan sunum, ilçenin gastronomik değerlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı.

kültürel miras ve gösteriler ön planda:

Kula'nın tarihi mimarisini temsil eden Kula evleri tanıtım malzemeleriyle ön plana çıkarıldı. Üç gün sürecek organizasyon kapsamında Kula Yaren ekipleri tarafından gerçekleştirilecek gösterilerle ilçenin geleneksel kültürü ve folklorik değerleri ziyaretçilerle buluşacak.

Tanıtım çalışmalarına Kula Kaymakamı Talha Altuntaş öncülüğünde ilçedeki sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Ortak hazırlıklar, Kula'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve gastronomik değerlerin birlikte sunulmasını sağladı.

Organizasyonu gezen Manisalılar ile Bornova'yı ziyaret eden vatandaşlar stantta hem tat alma hem de bilgi edinme imkânı buldu. Kula'nın özgün ürünlerinin tanıtımı ve geleneksel gösterilerin sergilenmesiyle ilçenin kültürel kimliğinin daha geniş çevrelere taşınması hedefleniyor.

Üç gün boyunca sürecek etkinlik boyunca Kula standının yoğun ilgi görmesinin, ilçenin turistik ve kültürel tanıtımına somut katkı sunması bekleniyor.

İZMİR BORNOVA’DA DÜZENLENEN VE MANİSA’NIN 17 İLÇESİNİN TANITILDIĞI ORGANİZASYONDA KULA STANDI, YÖRESEL LEZZETLERİ VE TARİHİ DEĞERLERİYLE ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU.