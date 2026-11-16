beton kalitesini sorgulayan yurttaş mahkemeden kazançlı çıktı

Mahkeme numunelerde beton kalitesini belirledi:

Hatay'ın Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde iş yeri yaptırmak isteyen Münir Çalıcı, bölgedeki bir beton firmasından C30 kalitesinde beton sipariş edip bedelini ödediğini ve faturayı aldığını söyledi. Firma dışındaki laboratuvarda yaptırdığı ilk tahlilde betonun C20 çıktığını belirten Çalıcı, konuyu yargıya taşıdı.

Hakimlik tarafından alınan numuneler ve bilirkişi raporu sonucu mahkeme kayıtlarına giren tespitlerde beton kalitesi C25 olarak belirlendi. Mahkeme, dökülen betonun sipariş edilen kaliteden düşük olmasını usulsüzlük olarak değerlendirip, firmanın döktüğü temelin sökülerek yeniden yapılmasına karar verdi.

Çalıcı'nın iddiaları ve süreç:

30 yılı aşkın süre Suudi Arabistan'da tır tamirciliği yapan ve memleketine dönerek işyeri kurmak isteyen Münir Çalıcı, dört ay önce beton sipariş ettiklerini ve bunun ardından süre gelen hukuki ve adli süreçleri anlattı. Çalıcı, "C30 olarak sipariş ettiğimiz betonun C18 çıktığını öğrendik. Bunun üzerine hukuki süreç başlattık," dedi.

Çalıcı, savcılık ve mahkeme aşamalarında numunelerin alındığını, mahkeme kararıyla değerlendirme yapıldığını ve sonuçta C25 tespit edildiğini belirtti. Ayrıca numunelerle ilgili kaygılarını dile getirerek, bazı numunelerin çalındığını düşündüğünü ve bu konuda savcılığa başvurduklarını ifade etti.

Karar, tazminat ve itirazlar:

Mahkemenin kesinleşen kararında, beton, demir ve işçilik giderleri için firmaya karşı yaklaşık 680 bin TL ödenmesine hükmedildi. Çalıcı ise temel yapımı için şimdiye kadar harcadığı tutarı yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olarak hesapladığını belirterek, mahkemenin hesaplamasında elektrik, drenaj boruları, su tesisatı, hafriyat giderleri gibi masrafların kapsanmadığını ve bu nedenle itirazlarını sürdüreceğini söyledi.

Çalıcı, temelin yaklaşık iki metre suyla dolduğunu, dört aydır süren mücadele sonunda mevcut temelin kaldırılarak yeniden inşa edileceğini ve bundan sonra beton dökümünün tüm aşamalarını bizzat takip edeceğini vurguladı. Ayrıca betonun metreküpünde olması gereken çimento miktarına ilişkin iddiasında, kendisinin beklentisinin metreküp başına 350 kilogram civarı olduğunu ancak gelen betonda 120–130 kilogram civarı çimento bulunduğunu söyledi.

Mahkeme kararının firmanın uygulamalarına dair bir uyarı anlamı taşıdığı ve somut numune incelemeleriyle verilen hükmün, taşeron ve malzeme tedarik zincirinde güvenin korunması açısından önem taşıdığı yorumları yapılırken, Çalıcı'nın tazminat dışındaki masraflar için hak arama sürecinin sürdüğü bildirildi.

MÜNİR ÇALICI AÇIKLAMA YAPTI