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Üç ilçede eş zamanlı operasyon: Aydın'da kaçak alkol ele geçirildi

Efeler, Didim ve Kuşadası'nda yapılan operasyonlarda 56 litre etil alkol, 28 litre alkollü içki, 10 aroma kiti ve 52 bandrol ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 20:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Üç ilçede eş zamanlı operasyon: Aydın'da kaçak alkol ele geçirildi

Efeler, Didim ve Kuşadası'nda kaçak alkol operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ın Efeler, Didim ve Kuşadası ilçelerinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında kaçak alkol ticaretine yönelik operasyon düzenledi.

ele geçirilen maddeler:

Yapılan aramalarda 56 litre etil alkol, 28 litre alkollü içki, 10 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti ve 52 adet bandrol ele geçirildi.

gözaltı ve yasal işlem:

Operasyonlarda toplam 5 şahıs yakalandı. Yakalananlar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

AYDIN’IN ÜÇ İLÇESİNDE KAÇAK ALKOL OPERASYONU

AYDIN’IN ÜÇ İLÇESİNDE KAÇAK ALKOL OPERASYONU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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