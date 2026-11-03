Üç ilçede eş zamanlı operasyon: Aydın'da kaçak alkol ele geçirildi

Efeler, Didim ve Kuşadası'nda kaçak alkol operasyonu
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ın Efeler, Didim ve Kuşadası ilçelerinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında kaçak alkol ticaretine yönelik operasyon düzenledi.
ele geçirilen maddeler:
Yapılan aramalarda 56 litre etil alkol, 28 litre alkollü içki, 10 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti ve 52 adet bandrol ele geçirildi.
gözaltı ve yasal işlem:
Operasyonlarda toplam 5 şahıs yakalandı. Yakalananlar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.
AYDIN’IN ÜÇ İLÇESİNDE KAÇAK ALKOL OPERASYONU
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