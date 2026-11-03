Okul bahçesinde palmiye yangını: iki öğrenci gözaltında

olayın detayları:

İzmir'in Konak ilçesindeki Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde bir palmiye ağacı, okul içinde bulunan bir grup öğrenci tarafından ateşe verildi. Görüntülerde öğrencilerin alevlerin önünde kahkahalarla poz verdiği, bazı kişilerin "Palmiye yaktılar" diye alkış tuttuğu ve bir diğerinin "Profesyonel yaktı" diyerek video çektiği görülüyor.

Alevlerin kısa sürede ağacı sardığı ve bazı öğrencilerin bu tehlikeli durumu eğlenceye dönüştürdüğü dikkat çekti. Yanan ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektiren görüntüler kamuoyunda tepki topladı.

soruşturma ve gözaltılar:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerin ihbar kabul edilerek resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yapılan tespitler sonucunda olayın eğitim kampüsü içinde öğrenim gören 2 çocuk tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında olay yeri inceleme çalışmaları, itfaiye raporunun temin edilmesi, kamera kayıtlarının incelenmesi, tanık beyanlarının alınması ve ilgili delillerin toplanmasına yönelik işlemler yürütüldü. Kimlikleri tespit edilen iki çocuk, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak adli süreç başlatıldı.

sonrası ve tepkiler:

Başsavcılık, ilgililer hakkında işlemlerin Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca sürdürüldüğünü bildirdi. Paylaşılan görüntüler ise kamuoyunda büyük tepki topladı.

İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDEKİ BİR LİSEDE BİR GRUP ÖĞRENCİNİN OKUL BAHÇESİNDEKİ PALMİYE AĞACINI KASTEN ATEŞE VERDİĞİ OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.