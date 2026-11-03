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Çorum hazırlıkları sıkı tutuyor: Fenerbahçe randevusuna tempo artışı

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Çorum FK, dar alanda oyun ve kuvvet odaklı antrenmanlarla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 20:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çorum hazırlıkları sıkı tutuyor: Fenerbahçe randevusuna tempo artışı

antrenmanın içeriği:

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Antrenman, Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle açıldı.

Saha bölümünde çalışmalar 5’e 2 rondo ile ilerledi. Ardından ekip salona geçerek kuvvete yönelik uygulamalar gerçekleştirdi ve oyuncuların fiziksel dayanıklılığı üzerine çalışıldı.

Günün saha çalışması dar alan oyunu üzerine kuruldu; bu bölümde maç temposu, çabuk karar verme yetisi ve takım hâlinde hareket etme üzerine yoğunlaşıldı.

hazırlık takvimi ve hedefler:

Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek. Teknik ekip, maç öncesi ritmi yakalamak ve özellikle organizasyon ile reaksiyon süresini geliştirmeye odaklandı.

Hedef, Fenerbahçe karşılaşmasına hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazır çıkmak.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 11. HAFTASINDA FENERBAHÇE&#039;YLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA...

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA FENERBAHÇE'YLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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