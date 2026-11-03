BEUN ve İŞKUR'dan 1.860 öğrenciye iş ve kariyer desteği

BEUN ile İŞKUR iş birliğiyle gençlik programı:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasındaki iş birliği çerçevesinde, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla yeni bir proje hayata geçirildi. Protokol, Rektörlük Senato Salonu'nda BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy ile İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk tarafından imza altına alındı.

Gençlere hem iş deneyimi hem maddi destek:

İmzalanan protokol kapsamında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören 1.860 öğrenci programa katılma hakkı elde edecek. Öğrenciler, eğitimleri sürerken BEUN'un akademik ve idari birimlerinde görev alarak iş tecrübesi edinecek ve maddi destek sağlayacak. Programa kabul edilen öğrencilere, görev yaptıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılacak; ayrıca Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigorta primleri çalışma süresince İŞKUR tarafından karşılanacak.

Kampüste görev alanları ve beklentiler:

Gençlik Programı'na katılan öğrenciler, sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesinden sosyal ve kültürel etkinliklere, akademik ve idari destek çalışmalarından toplumsal hizmet ve iş birliği projelerine kadar birçok alanda görev alabilecek. Ayrıca öğrenci gelişim ve uyum süreçleri, dijital dönüşüm ve inovasyon ile girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi gibi stratejik alanlarda katkı bekleniyor. Protokolün, üniversitenin öğrenci odaklı yaklaşımını güçlendirmesi, gençlerin istihdam edilebilirliğini artırması ve üniversite-kamu iş birliğini geliştirmesi hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy imza töreninde gençlerin geleceğine yapılan yatırımları önemsediklerini vurgulayarak, protokolün 1.860 öğrencinin kariyer yolculuğuna katkı sunacağını belirtti. Ulusoy, öğrencilerin eğitimleri sürerken sigorta güvencesi altında maddi destek almalarının süreci ekonomik ve motivasyonel açıdan verimli hale getireceğini ifade etti ve projeye destek verenlere teşekkür etti.

Başvuru takvimi ve süreç:

Programa başvurular 4-8 Kasım 2026 tarihleri arasında, öğrencilerin kayıtlı oldukları programların bulunduğu ilçeyi seçerek İŞKUR'un çevrim içi portalı üzerinden (https://guc.iskur.gov.tr/) yapılacak. Asil ve yedek adayların belirleneceği kura çekimi 11 Kasım 2026'da BEUN Farabi Kampüsü Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kurada ismi çıkan adayların evrak teslim işlemleri 12-16 Kasım 2026 tarihleri arasında tamamlanacak, komisyon incelemesi ise 17-19 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak.

Değerlendirme sürecinin ardından programa kabul edilen 1.860 öğrenci 23 Kasım 2026 tarihinde görevlerine başlayacak ve 11 Haziran 2027 tarihine kadar BEUN bünyesinde deneyim kazanma fırsatı bulacaklar.

BEUN’DAN ÖĞRENCİLERE İŞ VE KARİYER İMKÂNI