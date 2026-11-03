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Güzel ahlakın izinde lise öğrencileriyle manevi sohbet

Şırnak Müftülüğü'nün lise öğrencilerine yönelik 'Peygamberimiz ve Güzel Ahlak' sohbetinde Abdulhakim Ocak ve Selahattin Aksoy gençlere manevi değerleri anlattı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Güzel ahlakın izinde lise öğrencileriyle manevi sohbet

Güzel ahlakın izinde lise öğrencileriyle manevi sohbet

Şırnak Müftülüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen programda, İl Vaizi Abdulhakim Ocak ile Din Hizmetleri Uzmanı Selahattin Aksoy bir araya gelerek "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konusunu ele aldı. Program, gençlerin dinî ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Sohbetin odak noktaları:

Ocak ve Aksoy, konuşmalarında Peygamber Efendimiz’in örnek kişiliğini ve insan ilişkilerindeki davranışlarını çeşitli yönleriyle değerlendirdi. Sohbette dürüstlük, saygı, merhamet, hoşgörü ve yardımlaşma gibi temel ahlaki değerlerin günlük hayattaki yeri vurgulandı. Öğrencilerin ilgisini çeken bölümde bu erdemlerin somut örneklerle nasıl yaşama geçirilebileceği üzerinde duruldu.

Gençlere verilen tavsiyeler:

Program, karşılıklı sohbet ortamında ilerleyerek gençlere ahlaki davranışların bireysel ve toplumsal boyutlarını hatırlattı. Konuşmacılar, erdemlerin okul, aile ve sosyal çevrede nasıl uygulanabileceğine dair öneriler sundu ve gençlerin güzel ahlak bilinciyle hareket etmesinin önemi üzerinde durdu.

Toplantı, manevi değerler ile örnek şahsiyet bilincinin güçlendirilmesinin öneminin vurgulanmasıyla sona erdi. Şırnak Müftülüğü'nün bu tür eğitim ve sohbet programlarının süreceği belirtildi.

ŞIRNAK MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN GENÇLERE YÖNELİK DÜZENLENEN PROGRAMDA LİSE ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA...

ŞIRNAK MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN GENÇLERE YÖNELİK DÜZENLENEN PROGRAMDA LİSE ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELEN İL VAİZİ ABDULHAKİM OCAK VE DİN HİZMETLERİ UZMANI SELAHATTİN AKSOY, HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEK AHLAKINI ANLATARAK GENÇLERE MANEVİ DEĞERLER KONUSUNDA TAVSİYELERDE BULUNDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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