Safranbolu'dan iki proje ambalaj yarışmasında derece kazandı

KBÜ öğrencileri ulusal finalde ödüllendirildi:

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencileri, ulusal düzeyde düzenlenen 22. Ambalaj Ay Yıldızları Öğrenci Yarışması 2026 finalinde iki projeyle derece elde etti.

Ertan Özhan ve 'AQUASHINE PRO':

Ertan Özhan, "AQUASHINE PRO" adlı ambalaj tasarımıyla değerlendirmede dördüncü sırada yer alarak mansiyon ödülü kazandı.

Medine İrem Sıvık ve 'VELCOF':

Medine İrem Sıvık ise "VELCOF" isimli projesiyle finale kalarak değerlendirmeyi yedinci sırada tamamladı ve katılım sertifikası almaya hak kazandı.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, 22. AMBALAJ AY YILDIZLARI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2026'DA İKİ PROJEYLE DERECE ELDE ETTİ.