Tören coşkusu ve katılımcılar:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 2026-2027 Akademik Yılı Diş Hekimliği Beyaz Önlük Giyme Töreni, yoğun bir katılım ve coşkuya sahne oldu. Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, rektör yardımcıları Prof. Dr. Servet Karasu ve Prof. Dr. Hande Aydemir, Genel Sekreter Prof. Dr. Furkan Beşel, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baran Can Sağlam, BEUN Diş Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Koçak, BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır, senato üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, aziz şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmaları için kürsüye gelen Dekan Prof. Dr. Baran Can Sağlam, öğrencilerin bu özel gününde duydukları onuru dile getirerek lisans öğrenimleri süresince başarı diledi ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Eğitim vurgusu ve rektörün mesajı:

Prof. Dr. Ahmet Ulusoy törende yaptığı konuşmada öğrencileri hem mesleki hem de insani gelişime davet etti. Ulusoy, öğrencilere araştırma ve sorgulama alışkanlığı kazanmaları, teknolojiyi takip etmeleri ve kendilerini sürekli yenilemeleri gerektiğini söyledi. Öğrencilere hitabında, "Gayeniz yalnızca iyi bir diş hekimi olmak değil; irfan sahibi, münevver ve topluma karşı sorumluluklarının farkında bireyler olmak" öğüdünü verdi.

Rektör ayrıca ailelere seslenerek fedakârlıkların unutulmaması gerektiğine dikkat çekti ve öğrencilere, "Beyaz önlüğünüzü her gün yeniden hak etmeniz gereken bir emanet olarak görün" çağrısında bulundu. Konuşmasını, öğrencilerin yolunun açık olması, vicdanlarının berrak kalması ve önlüklerinin temizliği dilekleriyle sonlandırdı.

Beyaz önlük giyme ve yemin töreni:

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ahmet Ulusoy eşliğinde aday diş hekimleri beyaz önlüklerini giydi. Törenin sembolik anlarından biri olan bu bölümde öğrenciler mesleğin anlam ve sorumluluğunu temsil eden önlüklerini ilk kez üzerinde taşıdı.

Önlüklerin giyilmesini takiben, BEUN Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Çiçek yönetiminde hekimlik yemini gerçekleştirildi. Yemin töreninin ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çekimiyle bu önemli günü belgeledi ve program sona erdi.

Tören, hem aileler hem de akademik kadro açısından duygusal ve umut verici bir başlangıcın işareti oldu; öğrenciler için yoğun bir eğitim sürecinin ilk somut adımı olarak kayda geçti.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNDE (BEUN) "2026-2027 AKADEMİK YILI DİŞ HEKİMLİĞİ BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ" BÜYÜK BİR COŞKU VE YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.