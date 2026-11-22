Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu bahçesi yenilendi

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Maarifin Renkleri" Projesi kapsamında Şehzadeler ilçesindeki Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu bahçesi, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin ortak çalışmasıyla yeniden tasarlandı. Daha önce gri tonların hakim olduğu zemin, çocuk oyunlarına uygun çizimler ve canlı renklere kavuştu.

Okul bahçesindeki yenileme çalışması, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Hatice Öğüt yönetiminde gerçekleştirildi. Okul yönetimi ile Okul Aile Birliği de etkinliğe destek sağlayarak uygulamaya katkıda bulundu.

projede kimler yer aldı:

Çizim ve boyama sürecine öğrenciler etkin şekilde dahil edildi; çocuklar kendi oyun alanlarını tasarlayıp çizerek teneffüslerde kullanacakları oyunları hazırladı. Veliler ve öğretmenler çocuklarla birlikte çalışarak hem alana ortak emek verdi hem de sosyal katılımı güçlendirdi. Okul yönetimi yapılan çalışmaya destek verip organizasyonun yürütülmesine katkı sundu.

Çalışma sonucunda bahçe, hem fiziksel hareketi teşvik eden hem de geleneksel oyun kültürünü yaşatacak bir oyun ortamına dönüştü. Yeni zemin uygulamaları aracılığıyla çocuklar oyun oynarken öğrenme ve sosyal etkileşim imkanını artıracak.

emek verenler ve beklentiler:

Görsel Sanatlar Öğretmeni Hatice Öğüt projenin yerel uygulamasını anlatırken, "Bu kapsamda Şehzadeler ilçesinde bulunan Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulumuzun bahçesini rengarenk bir oyun alanına çevirdik. Okul müdürümüz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve oyun alanını kullanacak olan öğrencilerimiz bize eşlik etti. Çok güzel bir oyun alanı oluşturduk. Bu güzel proje için başta Manisa İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Uğurelli olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Okul Müdürü Barış Karataş ise hazırlanan oyun alanlarının eğitim hayatına katkısına dikkat çekti: "Özenle hazırlanan rengarenk oyun alanlarıyla öğrencilerimizin hareket ederek öğrenebilecekleri, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirebilecekleri ve geleneksel oyun kültürünü yaşayarak tanıyabilecekleri eğlenceli yaşam alanları meydana getirildi. Okulumuzun güzelleşmesine destek olan Manisa İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Uğurelli’ye, Görsel Sanatlar Öğretmeni Hatice Öğüt’e, öğretmenlerimize, Okul Aile Birliğimize, velilerimize ve okula gelerek bu çalışmalara katılan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz".

Uygulamanın tamamlanmasıyla okul bahçesi, çocukların hem hareket ederek öğrenebilecekleri hem de sosyal olarak etkileşime girebilecekleri, renkli ve işlevsel bir oyun alanına dönüştü. Proje, benzer çalışmalar için yerel okullara örnek teşkil edecek nitelikte.

MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN "MAARİFİN RENKLERİ" PROJESİ KAPSAMINDA DR. ÖMER FARUK MERİÇ İLKOKULU’NUN BAHÇESİ, ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER VE VELİLERİN EL ELE VERMESİYLE RENGARENK BİR OYUN ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ. ÇOCUKLAR, KENDİ ELLERİYLE ÇİZİP BOYADIKLARI OYUN ALANLARIYLA TENEFFÜSLERİ DAHA EĞLENCELİ HALE GETİRDİ.