Yıldırım’da kentsel dönüşüm ve toplumsal dönüşüm:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Birlik Vakfı Bursa Şubesi tarafından düzenlenen Cuma Meclisi programında ilçenin gelecek vizyonunu anlattı. Programda Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ve çok sayıda genç yer aldı. Sunum moderatörlüğünü Birlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Muhammed Yılmaz üstlendi.

Kentsel dönüşümün ölçeği ve yaklaşımı:

Başkan Yılmaz, ilçedeki nüfus yoğunluğu ve geçmişten gelen çarpık yapılaşma sorununa vurgu yaparak Yıldırım’ın geleceğini bütüncül bir anlayışla planladıklarını belirtti. Yılmaz, "Bugüne kadar 5 milyon metrekarelik alanda yeniden planlama gerçekleştirdik. Bu dönemde bir o kadar alanı daha planlıyoruz. Böylece yaklaşık 10 milyon metrekarelik alanı yeniden planlamış ve mülkiyet problemlerini çözmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 40 binden fazla hak sahibinin mülkiyet sorununun çözüldüğünü aktaran Yılmaz, Yıldırım’ın tamamını kapsayan Kentsel Dönüşüm Stratejik Planı oluşturduklarını söyledi. Dönüşümün bina bazlı değil, bölge bazlı yürütüldüğünü; yolların genişletildiğini, park, okul ve kütüphane alanlarının artırıldığını vurguladı.

Belediye uygulamalarının detayında 20’den fazla noktada belediye eliyle dönüşüm çalışmaları ve 100’den fazla noktada özel sektör projeleri bulunduğunu, bugüne kadar 5 binden fazla konut üretildiğini ve hedefin 30 bin konut olduğunu dile getirdi. Yılmaz, dönüşümü gönüllük esasıyla yürüttüklerini ve mahalle kültürünü korumaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Sosyal projeler, enerji ve istihdam odakları:

Yıldırım’da fiziki yatırımların yanı sıra toplumsal yaşamı güçlendiren projelere öncelik verildiğini belirten Yılmaz, belediyenin kütüphane, kültür ve sosyal donatı yatırımlarını öne çıkardı. Belediye olarak ilçeye 300’den fazla eser kazandırıldığını, kısa süre önce temeli atılan Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezinin bölgeye değer katacağını ve merkezin 2028 yılında hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

Enerji verimliliğine yönelik olarak yakın zamanda kurulacak olan 5 megavatlık güneş enerji sistemiyle belediyeye ait tesislerin enerji ihtiyacının karşılanacağı bilgisini veren Yılmaz, belediyenin kasasından tek kuruş çıkmadan hayata geçirilen projeler arasında 2 milyar liralık yatırımlar bulunduğunu vurguladı.

İstihdam odaklı çalışmalara da değinen Yılmaz, sanayinin ihtiyaçlarına göre iş garantili mesleki eğitimler düzenlediklerini ve bugüne kadar 46 bin kişiyi özel sektörde işe yerleştirdiklerini aktardı. Engellilere yönelik geliştirdikleri Destekli İstihdam Modeli ile Türkiye’de ilk kez uygulama yaptıklarını ve bu model sayesinde 122 engelli bireyin istihdama kazandırıldığını belirtti.

Yılmaz, belediyeciliğin merkezine insanı koyduklarını söyleyerek kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik projelerin kentsel dönüşüm kadar önemli olduğunu vurguladı. Öne çıkan projeler arasında yer alan Uyumayan Kütüphanelerin bugün itibarıyla 100 binden fazla üyesi olduğunu ve kütüphanelerin 7/24 hizmet vererek gençlerin ikinci evi haline geldiğini ifade etti.

Yaşlılara yönelik sosyal uygulamalara da dikkat çeken Yılmaz, 'Hürmetkan' adıyla oluşturulacak merkezlerde büyüklerin uygun koşullarda vakit geçirebileceklerini, spor yapıp kitap okuyabileceklerini söyledi ve bu merkezlerin 2027 yılında hizmete açılmasının planlandığını açıkladı. Ayrıca Engelsiz Yaşam Merkezinin de sona yaklaştığını ve kısa sürede hizmete alınacağını bildirdi.

Yılmaz’ın sunumu, Yıldırım’da eş zamanlı yürütülen fiziksel dönüşüm ile toplumsal yatırımın bir arada planlandığı mesajını güçlendirirken, katılımcılar ve gençlerin yoğun ilgisiyle sonlandı.

YILDIRIM’IN GELECEĞİNİ BÜTÜNCÜL ANLAYIŞLA PLANLADIKLARINI VURGULAYAN BAŞKAN OKTAY YILMAZ, FİZİKİ YATIRIMLARIN YANI SIRA TOPLUMSAL YAŞAMI GÜÇLENDİREN PROJELERE DE ÖNCELİK VERDİKLERİNİ SÖYLEDİ.