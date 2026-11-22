karşılama töreni
Şırnak'ta meydana gelen silah kazasında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Çavuş Yalın Gergün (22) için naaş tören düzenlendi. Şehidin naaşı, Şırnak'tan askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.
Askeri uçaktan alınan naaş, tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Havalimanındaki karşılama töreninde yakınları, askerler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla duygulu anlar yaşandı.
katılımcılar ve tören detayları
Karşılama törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehidin yakınları katıldı.
cenaze töreni ve defin:
Bekar olduğu öğrenilen şehit Astsubay Çavuş Yalın Gergün'ün cenazesi, 23 Kasım Pazartesi günü Samsun Büyük Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Samsun Garnizon Şehitliği (Kıranköy Mezarlığı)'na defnedilecek.
ŞIRNAK'TA SİLAH KAZASINDA YARALANMASININ ARDINDAN KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHİT OLAN SAMSUNLU ASTSUBAY ÇAVUŞ YALIN GERGÜN’ÜN (22) NAAŞI, ASKERİ UÇAKLA SAMSUN’A GETİRİLDİ.
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