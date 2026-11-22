Vali ve müftü makamında bir araya geldi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Müftüsü Yusuf Dikmen ile Bilecik İl Müftülüğü'nde bir araya geldi. Ziyarette müftülük bünyesinde yürütülen faaliyetler, vatandaşlara sunulan din hizmetleri ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alındı.

görüşmenin odağı:

Ziyarette, İl Müftülüğünde yürütülen çalışmaların genel durumu ve vatandaşlara yönelik din hizmetlerinin işleyişi değerlendirilerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

göreve yeni başlayan müftüye iyi dilekler:

Vali Sözer, göreve yeni başlayan Yusuf Dikmen'e hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret, kurumlar arası koordinasyon ve yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesi çerçevesinde tamamlandı.

BİLECİK VALİSİ FAİK OKTAY SÖZER, BİLECİK İL MÜFTÜSÜ YUSUF DİKMEN İLE BİR ARAYA GELDİ.