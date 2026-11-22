vali sözerden ziyaret

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 2019 yılında Suriye’nin Azez bölgesinde düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in ailesini Bozüyük ilçesindeki evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Vali Sözer, aile fertleriyle bir süre sohbet ederek onların hâl ve hatırını sordu ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendi.

ziyaretin seyri:

Vali Sözer’in gerçekleştirdiği görüşmede, aileyle samimi bir diyalog kuruldu; aile fertlerinin gündelik durumları ve talepleri dinlendi. Ziyaret sırasında Vali’nin gösterdiği yakın ilgi, aileyle sürdürülen iletişimin ve devlet temsilcilerinin sahadaki varlığının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

devlet desteği ve şehitlerin anısı:

Sözer, yaptığı konuşmada şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayarak, devletin tüm imkânlarıyla her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu ifade etti. Ayrıca, vatanın birliği ve milletin huzuru uğruna canlarını feda edenlerin fedakârlıklarının unutulmayacağını belirterek, şehit Abdülhamit Bilgen başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı.

BİLECİK VALİSİ FAİK OKTAY SÖZER, ŞEHİT AİLESİNE VEFA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ.