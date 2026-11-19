Trump ve Xi Shenzen'de ilişkilerde yeni boyut sinyali verdi

APEC Zirvesi çerçevesinde Shenzen'de bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bir saatten uzun süren ikili görüşmede ekonomik ve güvenlik gündemini değerlendirdi. Görüşme, kısa süre sonra Vladimir Putin'in de katılacağı üçlü zirvenin ön hazırlığı niteliği taşıdı.

görüşmenin ana eksenleri:

Trump, zirveyi övdü ve Xi ile 2017'den bu yana kurdukları kişisel ilişkiye dikkat çekti. 'O zamandan beri Başkan Xi ile olağanüstü bir kişisel ilişki kurduk' diyen Trump, bu ilişkinin her iki ülke halkına da fayda sağlayacağını savundu. Trump, Mayıs'taki Pekin ziyaretine atıfla Ticaret Kurulu kurulmasını ve bunun ilişkilerde denge sağladığını belirtti. Ayrıca tarafların üzerinde anlaştığı, her iki tarafta da yaklaşık 30 milyar dolarlık gümrük tarifesini düşürmeyi öngören '30'a 30' düzenlemesine vurgu yaptı ve çiftçilerin bundan olumlu etkilendiğini söyledi.

iş birliği ve bölgesel gündem:

Görüşmede ticaretin yanında bölgesel güvenlik konuları da ele alındı. Trump, hem ABD hem de Çin'in Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istediklerini vurguladı ve iki ülkenin fentanil krizi gibi konularda da iş birliği yapabileceğini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olaraksa Trump, savaşın sona erdirilmesi yönünde istekte bulunduklarını belirtti ve 'Ayda 25 bin kişi, çoğunluğu asker, öldürülüyor' ifadesini kullandı. Trump, Putin ile yapılacak üçlü görüşmenin zeminini hazırlamak için daha önce yaptığı plansız görüşmenin verimli geçtiğini aktardı.

xi'nin değerlendirmesi:

Xi Jinping ise Trump'la çalışmaya kararlı olduğunu belirtti ve Çin-ABD ilişkilerinin 'genel olarak istikrarlı' ve 'gelişmekte' olduğunu ifade etti. Xi, Pekin-Washington hattına 'saygı, adalet ve karşılıklılık' temelinde yeni bir boyut kazandırdıklarını ve stratejik istikrar temelinde yapıcı bir ilişki tanımı oluşturduklarını söyledi. Xi, Trump'ın çabalarının açıkça görüldüğünü ve tarihe geçeceğini ekledi.

Taraflar görüşmeyi karşılıklı ilişkilerde ilerleme işareti olarak değerlendirdi; görüşme 1 saatten fazla sürdü ve liderler kısa süre sonra Vladimir Putin'in katılımıyla üçlü bir görüşme gerçekleştirecek.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP VE ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ JİNPİNG, APEC ZİRVESİ MARJINDA 1 SAATTEN SONRA SÜREN İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ. TRUMP, "BAŞKAN Xİ İLE OLAĞANÜSTÜ BİR KİŞİSEL İLİŞKİ KURDUK" İFADELERİNİ KULLANDI. ÇİN LİDERİ Xİ İSE, "ÇİN-ABD İLİŞKİSİNE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRDIK" DEDİ.