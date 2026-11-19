Antalya'da uluslararası platformda Şırnak anlatıldı:

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde konuşan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kentte hayata geçirilen hizmetler ve şehircilik anlayışını 6 kıtadan 196 ülke temsilcilerinin katıldığı organizasyonda paylaştı. Zirve, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir şehircilik gündemlerini önceliklendiren bir forum olarak Şırnak'ın çalışmalarını uluslararası aktörlere taşıdı.

Şırnak'ın yaklaşımı ve öne çıkan temalar:

Yarka, sunumunda sürdürülebilir şehircilik, çevreye duyarlı projeler ve iklim değişikliğine karşı dirençli kentler oluşturma hedeflerini vurguladı. Kentin mevcut yatırımları ve geleceğe dönük stratejileri çerçevesinde yapılan planlamaların, yaşam kalitesini artırma ve iklim risklerine karşı yerel düzeyde hazırlık sağlama amacı taşıdığı belirtildi. Şırnak'ın gelişimi ve dönüşümüne ilişkin yürütülen çalışmalar, katılımcılara somut yaklaşımlar ve yerel yönetim perspektifiyle aktarıldı.

Yerel yönetimin rolü ve uluslararası dayanışma:

Başkan Yarka, şehirlerin geleceğe hazırlanmasının ortak akıl, güçlü iş birliği ve sürdürülebilir projelerle mümkün olduğunu ifade ederek, "Şırnak'ı geleceğe hazırlıyoruz" mesajını paylaştı. Yarka ayrıca yerel yönetimlerin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, gelecek nesillerin yaşam şartlarına da odaklanması gerektiğini vurguladı.

Zirvenin Türkiye'de düzenlenmesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile organizasyonun yürütülmesindeki katkılarından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Yarka, uluslararası platformda Şırnak'ın vizyonunu paylaşmanın kent için önemli bir fırsat olduğunu belirtti ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini aktardı.

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YARKA