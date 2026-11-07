Beyağaç'ta adımlar lösemili çocuklara destek için birleşti

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüş, lösemiye dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, yerel kurumlar ile okul topluluklarının ortak çalışmasıyla dikkat çekici bir katılımla tamamlandı.

etkinliğin organizasyonu ve katılımcılar:

Yürüyüş, Beyağaç Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlendi. Çok sayıda öğrenci etkinliğe katılırken, Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari ve ilçedeki kurum amirleri de alanda yer alarak gençlere destek verdi. Katılımcılar, LÖSEV'e destek amaçlı pankartlar ve mesajlarla yürüyüş boyunca birliktelik gösterdi.

amaç, mesaj ve sonuç:

Yürüyüş sırasında lösemili çocuklara yönelik toplumsal duyarlılığın artırılmasının yanı sıra erken farkındalığın önemi üzerinde duruldu. Etkinlik, lösemiyle mücadele eden ailelerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmeyi ve toplumda dayanışma bilincini güçlendirmeyi hedefledi. Öğrenciler ve görevliler, farkındalık yaratmanın yanı sıra destek çağrısını somutlaştırmak için bir araya geldi.

Organizasyonun sonunda, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür edildi. Etkinlik, yerel toplulukta lösemi konusunda bilincin artmasına katkı sağlaması ve benzer faaliyetlerin teşvik edilmesi bakımından önem taşıdı.

2-8 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI