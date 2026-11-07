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Keles'te küçükbaş üreticilerine verim odaklı kilitli yemlik desteği

Keles'te Kilitli Yemlik Projesi kapsamında 80 üreticiye 18 küçükbaş kapasiteli kilitli yemlik ve kişi başı 3 çuval ayni yem desteği verildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Keles'te küçükbaş üreticilerine verim odaklı kilitli yemlik desteği

keles'te küçükbaş yetiştiricilerine kilitli yemlik dağıtıldı

Bursa’nın Keles ilçesinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen Kilitli Yemlik Projesi kapsamında üreticilere kilitli yemlik sistemleri ve ayni yem desteği teslim edildi. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles Belediyesi ve Hayvan Geliştiricileri Birliği iş birliğinde hayata geçirildi.

projenin kapsamı ve dağıtım detayları:

Proje çerçevesinde toplam 80 üreticiye teslim edilen yemlikler her biri 18 küçükbaş hayvan kapasiteli olarak sağlandı. Ayrıca üreticilere kişi başı 3 çuval ayni yem desteği verildi. Teslim edilen sistemlerin amacı, mevcut yem yönetimini daha kontrollü hale getirmek ve işletme ölçeğine uygun uygulamalarla üretici yükünü hafifletmektir.

beklenen faydalar ve üreticiye yansımaları:

Sağlanan destekle öncelikle yem israfının azaltılması hedefleniyor. Kilitli yemlikler, hayvanların yem tüketimini düzenleyerek gereksiz kayıpları önlemeye yardımcı olurken, aynı zamanda hayvan refahını iyileştirme ve işletme verimliliğini artırma beklentisi bulunuyor. Bu tür uygulamalar, çiftçilerin girdilerini daha etkin kullanmasını sağlayarak uzun vadede sürdürülebilir üretime katkı sunuyor.

Projeyle ilgili yetkililer, dağıtımın yerinde takibi ve üreticilerin yeni sistemi benimsemesine yönelik bilgilendirme çalışmalarının da yürütüleceğini belirtti. Uygulamaların sonuçları, ilerleyen dönemlerde küçükbaş hayvancılığın verimliliğine ilişkin daha somut veriler sağlayacak nitelikte değerlendirilecek.

BURSA&#039;NIN KELES İLÇESİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİCİLERİN İŞLETME...

BURSA'NIN KELES İLÇESİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİCİLERİN İŞLETME VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA 80 ÜRETİCİYE KİLİTLİ YEMLİK SİSTEMİ VE YEM DESTEĞİ SAĞLANDI. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KELES BELEDİYESİ VE HAYVAN GELİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN KİLİTLİ YEMLİK PROJESİ KAPSAMINDA 80 ÜRETİCİYE, 18 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KAPASİTELİ KİLİTLİ YEMLİK SİSTEMLERİ TESLİM EDİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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