Üniversiteliler sevgi evlerindeki çocuklarla sinema gününde buluştu

Etkinlikte ilk kez sinema heyecanı:

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu öğrencileri, devlet koruması altındaki çocuklara Karamürsel'de özel bir gün yaşattı. Gönüllülerin organizasyonuyla düzenlenen sinema etkinliğinde çocuklar çizgi film izledi ve bazıları için bu, ilk sinema deneyimiydi.

Etkinlik sırasında miniklerin yüzlerindeki mutluluk dikkat çekti. Öğrenciler, sadece kısa bir gösterim sunmakla kalmayıp çocuklarla birebir ilgilenerek sohbet etti, küçük sürprizlerle günü zenginleştirdi.

Projenin yapısı ve amaçları:

Çalışma, Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen Gençler Çocuklar ile Buluşuyor protokolü kapsamında hayata geçiriliyor. Proje koordinatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Yavuzyılmaz üstleniyor ve yaklaşık iki yıldır sürdürüldüğü bildiriliyor.

Projede yer alan öğrenci sayısı yaklaşık 60 olup, gönüllüler sevgi evleri ve çocuk yuvalarında kalan çocuklarla birebir eşleşiyor. Her hafta en az bir saat, bir buçuk saat arası süreyle çocukların derslerine yardımcı olunuyor ve kişisel ile sosyal gelişimlerini destekleyen etkinlikler gerçekleştiriliyor. Ayrıca bilgi yarışmaları, pasta şenlikleri ve benzeri organizasyonlarla süreklilik sağlanıyor.

Yerel kapsama ve yaygınlaşma hedefi:

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Yavuzyılmaz, projenin Gölcük ve çevresindeki sevgi evleriyle yürütüldüğünü; Kocaeli genelinde bu ölçekte ve kapsamda benzer bir uygulama görmediklerini belirtiyor. Projenin bir model olmasını ve diğer okullara örnek teşkil ederek Türkiye genelinde yayılmasını hedeflediklerini vurguluyor.

Gönüllülerin gözünden projeye katkı:

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2. sınıf öğrencileri, etkinliklerin hem çocukların sosyal becerilerini artırdığını hem de kendi ifade yeteneklerine katkı sağladığını aktarıyor. Bir öğrenci, yuvada birlikte olduğu çocuğun hayatında ilk kez sinemaya gittiğini söyleyip bunun kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Gönüllü Duygu Nazlı Demirci, projede üç yıldır yer aldığını belirterek çocukların hayatlarında bir umut olmakla ilgili duygularını paylaştı. Demirci, sinema etkinliğinin bunun yalnızca bir parçası olduğunu, çocuklarla kurulan bağların uzun vadede olumlu etkiler bıraktığını söyledi.

Proje, üniversiteli öğrenciler ile devlet koruması altındaki çocuklar arasında kalıcı bağlar kurmayı, çocukların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına düzenli destek sağlamayı amaçlıyor ve benzer girişimlere yol gösterici olması hedefleniyor.

KOCAELİ'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, DEVLET KORUMASI ALTINDAKİ ÇOCUKLARA UNUTAMAYACAKLARI BİR GÜN YAŞATTI. ÇOCUKLARI KARAMÜRSEL'DE SİNEMAYA GÖTÜREN GÖNÜLLÜLER, HAFTALIK BULUŞMALAR VE FARKLI ETKİNLİKLERLE ONLARIN HAYATINA DOKUNARAK YÜZLERİNİ GÜLDÜRÜYOR.