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Medya buluşması: Uludağ Enerji'nin yedinci bowling turnuvası

Uludağ Enerji, Korupark Bowling Salonu'nda düzenlenen yedinci 'En Enerjik Bowling Turnuvası'na yaklaşık 46 takım katıldı; Line TV şampiyon oldu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Emre Koç

Medya buluşması: Uludağ Enerji'nin yedinci bowling turnuvası

etkinlikten öne çıkanlar:

Uludağ Enerji tarafından geleneksel hale getirilen "En Enerjik Bowling Turnuvası" bu yıl yedinci kez düzenlendi. Etkinlik, basın mensuplarının yoğun katılımıyla Korupark Bowling Salonu'nda gerçekleştirildi ve hem eğlenceli hem rekabetçi anlar sundu.

katılım ve format:

Turnuvaya, her biri 5’er kişiden oluşan yaklaşık 46 takım katıldı. Katılımcılar arasında farklı medya kuruluşlarından ekipler yer aldı; organizasyon, katılımcılara mesleki yoğunluk içinde kısa süreli bir mola ve stres atma imkânı sundu.

ödüller ve sonuçlar:

Zorlu ve renkli karşılaşmaların sonunda Line TV takımı şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon takım oyuncularına kupa ve hediye çekleri takdim edildi. Turnuvada ayrıca en skorer kadın ve erkek oyuncular onurlandırıldı. Sıralamada İhlas Haber Ajansı ikinci, Anadolu Ajansı ise üçüncü oldu ve dereceye giren tüm takımlar hediyelerini alkışlar eşliğinde aldı.

Organizatörler ve katılımcılar, etkinliğin hem meslektaşlar arası bağı güçlendirdiğini hem de yoğun çalışma temposuna kısa bir soluk getirdiğini belirtti. Turnuva, geleneksel yapısıyla önümüzdeki yıllarda da medyanın sosyal takviminde yer almaya devam edecek gibi görünüyor.

EN ENERJİK BOWLING TURNUVASI 7.YILINDA

EN ENERJİK BOWLING TURNUVASI 7.YILINDA

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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