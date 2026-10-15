Beyağaç’ta kapı kapı dinleme: kaymakam Servet Haydari talepleri yerinde not etti

Beyağaç'ta kaymakam hane ziyaretleriyle vatandaşlarla buluştu

Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, ilçede gerçekleştirdiği hane ziyaretleriyle vatandaşlarla doğrudan iletişim kurdu. Ziyaretlerde ailelerle sohbet eden Kaymakam Haydari, vatandaşların günlük yaşamdan kaynaklanan ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinledi ve not aldı.

ziyaretlerin amacı ve yaklaşımı:

Ziyaretlerin, hizmetlerin vatandaşa daha yakın ve etkin sunulması amacını taşıdığı belirtildi. Kaymakam Haydari, görüşmeler sırasında devletin vatandaşın yanında olduğuna vurgu yaparak, taleplerin ilgili birimlere iletilip takip edileceğini aktardı. Bu iletişim biçimi, ihtiyaçların önceliklendirilmesine ve hızlı çözüm yollarının belirlenmesine katkı sağlıyor.

taleplerin kaydı ve takip süreci:

Ziyaretlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti. Bakanlık ve yerel birimlerle koordinasyonun sağlanacağı, ortaya çıkan ihtiyaçların usulüne göre değerlendirileceği ve sonuçların takip edileceği ifade edildi. Vatandaşlarla yüz yüze yürütülen bu çalışma, yerinde tespit ve çözüm odaklı yaklaşımı güçlendiriyor.

Kaymakam Haydari’nin hane ziyaretleri, ilçedeki sosyal ve idari hizmetlerin vatandaş beklentileriyle uyumlu hale getirilmesine katkı sunmayı hedefliyor ve bu tür temasların sürdürüleceği kaydedildi.

SERVET HAYDARİ