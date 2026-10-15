Tokat’ta dayanışmanın simgesi: belediyenin mobil taziye aracı sayısı 14’e ulaştı

mobil taziye aracı bağışıyla hizmet ağı genişliyor:

Tokat Belediyesi'ne hayırsever Ahmet Gövdeli tarafından bağışlanan mobil taziye aracı, Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere teslim edildi ve belediyenin taziye araç sayısını 14'e çıkardı.

araçta sunulan hizmetler:

Klima, ısıtıcı ve mutfak bulunan aracın amacı, cenaze yakınlarının taziyeleri uygun şartlarda kabul edebilmesini sağlamak olarak açıklandı. Aracın iç donanımı, taziye sürecinde temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlandı.

belediye başkanından teşekkür ve değerlendirme:

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bağışta bulunan Ahmet Gövdeli'ye teşekkür ederek bir plaket takdim etti. Yazıcıoğlu, bağışın toplumsal dayanışma açısından önemine değinerek, "Tokat’ımızda o kadar güzel bir hizmete imza attın ki eminim vatandaşlarımız seni çok güzel anacaklar. Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Yazıcıoğlu, mobil taziye aracı sayısının 14 olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın en hassas olduğu bir dönemde, daha sağlıklı bir şekilde taziyelerini iletebilecekleri 14’üncü aracımızı da kazandırmış olduk. Klimalı, ısıtıcılı, mutfağının yer aldığı ve içerisinde her türlü hizmetin verilebileceği taziye konteynerimiz hayırlı olsun" dedi.

Belediye yetkilileri bağışın toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ve cenaze dönemlerinde ailelere daha konforlu bir alan sağladığını belirtti; mobil tesislerin hizmet ağını genişletmesinin taziye süreçlerinde hijyen ve konforu iyileştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

TOKAT BELEDİYESİNE HAYIRSEVER AHMET GÖVDELİ TARAFINDAN BAĞIŞLANAN MOBİL TAZİYE ARACIYLA BELEDİYENİN BU ALANDA HİZMET VEREN ARAÇ SAYISI 14’E YÜKSELDİ.