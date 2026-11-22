Yüzen Adalar ve saha gözlemleri:

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü 2026 etkinliği için Bingöl'e gelen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencileri, Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü'nde yer alan Yüzen Adaları ziyaret etti. Doç. Dr. Fatma Esen ve Dr. Öğr. Üyesi Vedat Avcı'nın eşlik ettiği yaklaşık 40 kişilik grup, Hazarşah köyü Aksakal mezrasında arazi çalışmaları gerçekleştirdi.

Sonbaharın sarı, kahverengi ve yeşil tonlarına bürünen göl çevresi, öğrencilerin doğal oluşumları yerinde incelemesine olanak sağladı. Bölge, göl üzerindeki birbirinden bağımsız üç küçük adaçıkla dikkat çekiyor; öğrenciler adaların oluşum süreçleri ve gölün hidrolojik özellikleri hakkında bilgilendirildi.

Saha çalışmasının öğrenci deneyimine katkıları:

Öğrenciler, teorik derslerde öğrendiklerini arazide uygulama fırsatı buldu. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencilerinden İpek Korkmaz, ziyaretle ilgili olarak "Kilis'ten Bingöl'e CBS Günü için geldik. İlk durağımız bugün Yüzen Adalar oldu. Doğasına tamamıyla âşık oldum. Bana Karadeniz'i anımsatıyor. Doğanın renklerine bayıldım" ifadelerini kullandı.

Bir diğer öğrenci Hafize Özakcaoğlu, arazi çalışmalarının teorik bilgileri pekiştirmesinin önemine vurgu yaparak, "Buraya CBS Günü poster yarışması ve arazi çalışması için geldik. Derslerin daha teorik kalmaması ve saha çalışması yapmak için buradayız. Birçok yer gezdik. İlk durağımız Yüzen Adalar oldu. Ben çok beğendim. Aşırı güzeldi. Seyir terası da güzeldi" dedi. Öğrenci Gül Nida Arslan ise "Yaz-kış su seviyesinin değişmemesi bizi çok şaşırttı. Böyle coğrafi bilgiler almak bizim hoşumuza gitti" şeklinde görüş bildirdi.

Eğitimsel amaçlar ve yerel iş birliği:

Prof. Dr. Muazzez Harunoğulları, Bingöl'e geliş amaçlarının hem Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü etkinliğine katılmak hem de öğrencilerin bölgenin doğal güzelliklerini yerinde görmesini sağlamak olduğunu belirtti. Harunoğulları, arazi çalışmalarının coğrafya eğitiminde merkezi bir rol oynadığını vurgulayarak, "Laboratuvarımız doğanın kendisidir. Fiziki coğrafya derslerinde verdiğimiz teorik bilgileri arazide uygulamalı olarak gösteriyor, yaşayarak ve yaparak öğrenmelerini sağlıyoruz" dedi.

Harunoğulları ayrıca, Bingöl Üniversitesi Coğrafya Bölümü hocalarına, özellikle Doç. Dr. Fatma Esen olmak üzere katkılarından ötürü teşekkür etti ve bölge halkının doğal alanların korunmasına yönelik farkındalığının artırılmasının önemine işaret etti.

Program kapsamında Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız da öğrencilerle bir araya geldi. Dr. Cevdet Yılmaz Bilim ve Kültür Evi'nde düzenlenen yemek programında konuklarla sohbet eden Yıldız, yapılacak diğer saha çalışmaları öncesinde öğrencilere ev sahibi olarak destek sağladı. Toplantının ardından öğrenci grubu ilçeden ayrılarak Bingöl'ün diğer noktalarında arazi çalışmasına devam etti.

Yüzen Adalar ziyaretinin, öğrencilerin hem bölgenin özgün coğrafi özelliklerini yerinde tanımasına hem de CBS temelli uygulamaları pekiştirmesine katkı sağlaması bekleniyor. Etkinlik, öğrencilerin saha okuryazarlığını güçlendiren ve yerel paydaşlarla iletişimi artıran bir deneyim olarak değerlendirildi.

BİNGÖL’E GELEN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, ARAZİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SOLHAN İLÇESİNDEKİ TURNALAR GÖLÜ ÜZERİNDE BULUNAN YÜZEN ADALAR’I ZİYARET ETTİ