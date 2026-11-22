eğitimin amacı ve katılımcılar:

İnönü Üniversitesi'nin kalite farkındalığını artırma programı kapsamında idari personele yönelik düzenlenen eğitimde, öğrenci merkezli kalite yaklaşımının kurumsal uygulamalara nasıl yansıdığı ele alındı. Eğitime Genel Sekreter Abuzer Kalkan, Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Çelik ve Yaşar Kalkan ile fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri ve idari birim yöneticileri katıldı.

eğitimi veren ve ele alınan temel konular:

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad tarafından verilen oturumda, yükseköğretimde öğrenci merkezli yönetim anlayışının temel ilkeleri açıklandı. Şad, öğrenci geri bildirimlerinin karar alma süreçlerindeki yeri ve kurumsal kalite çalışmalarının önemi üzerinde durdu; öğrenci odaklı yönetimin yalnızca eğitim-öğretimle sınırlı olmadığını, idari hizmetler ve destek birimlerinin de bu yaklaşımın ayrılmaz parçaları olduğunu vurguladı.

BKYS, PUKÖ ve memnuniyet verilerinin kullanımı:

Eğitimde Bilgi Yönetim ve Kalite Sistemi (BKYS) çerçevesinde yürütülen Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) döngüsünün uygulamaları anlatıldı. Katılımcılara memnuniyet anketlerinden elde edilen verilerin nasıl değerlendirildiği ve bu veriler doğrultusunda yapılan iyileştirme çalışmalarının süreçlere nasıl entegre edildiği hakkında örneklerle bilgi verildi.

Oturum boyunca, idari personelin kurumsal kalite kültürünün geliştirilmesindeki rolüne vurgu yapıldı; süreçlerin şeffaflaştırılması, geri bildirim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve sürekli iyileştirme odaklı uygulamaların yaygınlaştırılmasının önemi paylaşıldı. Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NDE İDARİ PERSONELE YÖNELİK ÖĞRENCİ MERKEZLİ KALİTE EĞİTİMİ DÜZENLENDİ