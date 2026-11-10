Van Gölü havzasında kar örtüsü su kaynakları için yeni umut

Van Gölü havzasında kar yağışı ve beklentiler:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü Havzası bölgesinde kar yağışlarının başlamasını su kaynaklarının geleceği açısından oldukça olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Doç. Dr. Mustafa Akkuş, dağların beyaza bürünmesinin önümüzdeki yıl için umut verdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dağlarımızın beyaza bürünmesi, önümüzdeki yılın su kaynakları açısından umut verici bir başlangıç. Sonbahar ve kış boyunca dağların doruklarında birikecek kar örtüsü, 2027 yılının özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ihtiyaç duyacağımız suyun önemli kaynaklarından biri olacak. Yüksek dağlar, karı bünyesinde tutan doğal su depolarıdır. Biriken karların ilkbahardan itibaren kademeli olarak erimesi, akarsuların beslenmesine, toprağın nem kazanmasına, yer altı su kaynaklarının yenilenmesine ve Van Gölü’ne ulaşan su miktarının artmasına katkı sağlar. Bu nedenle dağlarda biriken kar, havzadaki yaşamın devamlılığı açısından çok önemlidir. Havzada yeterli suyun bulunması, tarımsal üretimden sulak alanların korunmasına, inci kefalinin üreme göçünü gerçekleştirdiği akarsulardan Van Gölü’nün su dengesine kadar bütün yaşamı ilgilendiriyor. Dileğimiz, kar yağışlarının kış boyunca devam etmesi ve eriyen kar sularının baharla birlikte akarsularımızı, kaynaklarımızı ve Van Gölü’nü beslemesidir"

Karın su bütçesine katkısı:

Akkuş, yükseklerde biriken karın doğal bir su deposu işlevi gördüğünü vurguladı. Biriken karların ilkbaharda kademeli erimesi, akarsu rejimlerini dengeler, toprak nemini artırır ve yeraltı su stoklarının yenilenmesine yardımcı olur. Bu süreç, tarımsal üretim, sulak alanların korunması ve bölge ekosistemlerinin sürekliliği için kritik öneme sahip.

Uzun vadede havzaya ulaşan su miktarındaki artış, özellikle inci kefalinin üreme göçlerini gerçekleştirdiği akarsuların beslenmesi ve Van Gölü’nün su dengesinin korunması açısından belirleyici olacak.

Su yönetimi ve tasarrufun önemi:

Doç. Dr. Akkuş, kar yağışlarının artmasının tek başına yeterli olmadığını, suyun doğru yönetilmesi gerektiğini de hatırlattı ve şöyle konuştu:

"Kar yağışının bol olması kadar suyu nasıl yönetilmesi de önemli"

Akkuş, tarımsal sulamada verimsizlikler, şebekelerdeki kayıp-kaçaklar ve kontrolsüz su çekiminin, bol yağışlı yıllarda bile su sıkıntısı yaşanmasına yol açabileceğini belirtti. "Tarımsal sulamada su verimsiz kullanılıyor, şebekelerdeki kayıp ve kaçaklar önlenmiyor. Şehir merkezinde patlayan borular günlerce onarılmadan bekletiliyor ve akarsulardan ve yer altı kaynaklarından kontrolsüz su çekilmeye devam ediliyorsa, bol yağışlı yıllarda bile su sıkıntısı yaşayabiliriz. Dağlarımızda biriken karın bereketini geleceğe taşıyabilmek için suyun her damlasını özenle değerlendirmeli. Kullanımımızı havzanın su bütçesine göre planlamalı ve doğal yaşamın ihtiyaç duyduğu suyu korumalıyız. Yağışla büyüyen umudumuz, ancak bilinçli tüketim ve doğru su yönetimiyle kalıcı bir kazanıma dönüşebilir"

Akkuş’un sözleri, bölgedeki kar yağışlarının olumlu etkilerinin sürdürülebilir olabilmesi için hem altyapı iyileştirmelerine hem de su kullanımında bilinçli uygulamalara ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor. Dilek ise kar yağışlarının kış boyunca devam etmesi ve eriyen kar sularının baharla birlikte akarsuları, kaynakları ve Van Gölü’nü beslemesi yönünde.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN YYÜ) SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. MUSTAFA AKKUŞ, VAN GÖLÜ HAVZASI BÖLGESİNDE KAR YAĞIŞLARININ BAŞLAMASINI SU KAYNAKLARININ GELECEĞİ AÇISINDAN OLDUKÇA OLUMLU BİR GELİŞME OLDUĞUNU İFADE EDERE, “DAĞLARIN BEYAZ BİR ÖRTÜYLE KAPLANMASININ ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİN BÜYÜK BİR UMUT KAYNAĞI OLDU” DEDİ