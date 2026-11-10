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Karbon yönetiminde ivme: DHMİ 45 havalimanıyla Avrupa'da öncü konuma geldi

Uraloğlu, DHMİ'nin 45 havalimanının ACI'nin ACA programıyla sertifikalandığını; Türkiye genelinde sayının 53'e çıkarak ABD'den sonra ikinci sıraya yükseldiğini duyurdu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Karbon yönetiminde ivme: DHMİ 45 havalimanıyla Avrupa'da öncü konuma geldi

DHMİ'nin sertifikasyon başarısı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31 kapsamında gerçekleştirilen tören ve ACI etkinliğinde, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün (DHMİ) önemli bir uluslararası başarıya imza attığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) Programı kapsamında DHMİ tarafından işletilen 45 havalimanının farklı seviyelerde sertifikalandırıldığını ve bu sonuçla DHMİ'nin Avrupa'da en fazla ACA sertifikasına sahip havalimanı işletmecisi konumuna ulaştığını bildirdi.

Bakan ayrıca, ülke genelindeki diğer işletmecilerin de katkısıyla sertifikalı havalimanı sayısının 53'e yükseldiğini, Türkiye'nin bu kapsamda ABD'den sonra en fazla sertifikaya sahip ikinci ülke haline geldiğini vurguladı.

sektörde sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar:

Uraloğlu konuşmasında, ulaşım sektörünün dönüşümünde sürdürülebilirlik ve çevre odaklı yatırımların öncelikli olduğunu belirtti. Havacılığın ekonomik ve kültürel açıdan taşıdığı öneme değinen Bakan, sektör büyürken çevresel etkilerin azaltılmasının zorunlu olduğunu söyledi ve Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ulaşımın tüm modlarında çevre dostu dönüşüm hedeflendiğini kaydetti.

Bu yaklaşımın somut örneklerinden biri olarak Karbonsuz Havalimanı Projesi'ni gösteren Uraloğlu, projeyle birlikte altyapı yatırımlarından hava seyrüsefer hizmetlerine kadar birçok alanda sürdürülebilir uygulamaların hayata geçirildiğini aktardı.

enerji, verimlilik ve uygulanan standartlar:

Havalimanlarının karbon ayak izini azaltmaya yönelik yatırım ve uygulamalardan somut örnekler veren Bakan, Erzincan, Sivas, Gaziantep, Van ve Muğla Dalaman havalimanlarında toplam 3,7 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerinin devreye alındığını bildirdi. Ayrıca Ankara Esenboğa Havalimanı ve Hava Trafik Kontrol Merkezi başta olmak üzere yeni yenilenebilir enerji yatırımlarının sürdüğünü belirtti.

Havalimanlarında fosil yakıtlı araçların yerine elektrikli araçların kullanılmasına yönelik adımları da paylaşan Uraloğlu, hizmete alınan 160 yerli ve milli Togg marka elektrikli araç ile bu dönüşümün hızlandığını söyledi. Enerji verimliliğini artıran sistemlerin, LED aydınlatma dönüşümlerinin ve çevre dostu teknolojilerin enerji tüketimi ve emisyonların azaltılmasında öncelikli uygulamalar olduğunu ekledi.

Bunun yanı sıra, sürdürülebilirlik çalışmalarının sadece karbon azaltımıyla sınırlı tutulmadığına dikkat çeken Bakan, tüm havalimanlarında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulamalarının titizlikle sürdürüldüğünü ve 58 havalimanında Sıfır Atık Belgesi standartlarının korunduğunu ifade etti.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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