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Kırsalda yeni soluk: Başakpınar'da 300 dekarda aspir hasadı

Başakpınar'da 300 dekarda aspir hasadı başladı; Talas Belediyesi hasattan 2.000–2.500 litre aspir yağı üreterek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Emre Koç

Kırsalda yeni soluk: Başakpınar'da 300 dekarda aspir hasadı

Başakpınar'da aspir hasadı başladı:

Talas Belediyesi, atıl durumdaki tarım arazilerini üretime kazandırma çalışmaları kapsamında Başakpınar Mahallesi'nde ekimi yapılan aspirin hasadına başladı. Çalışma, 2026 yılında başlatılan proje kapsamında belediye ve kamu kurumlarına ait arazi kullanımını yeniden üretime açmayı hedefliyor.

Bu yıl Başakpınar'daki tarlarda yürütülen süreç, toplam üretim planının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Ekim ve bakım aşamalarının ardından gerçekleştirilen hasat, hem tarımsal üretimin canlanması hem de kırsal ekonomiye destek sağlanması amacını taşıyor.

Üretim hedefleri ve yağ verimi:

Proje kapsamında toplam 600 dekarlık alanda üretim yapılması planlanıyor; Başakpınar'da ise 300 dekarda aspir hasadı tamamlandı. Hasat edilen aspirlerin işlenmesiyle yaklaşık 2 bin-2 bin 500 litre aspir yağı elde edilmesi hedefleniyor.

Elde edilecek yağın üretim sonrası işlenmesi ve depolanması süreçleri tamamlandıktan sonra dağıtıma hazır hale getirileceği bildirildi.

Sosyal belediyecilik ve kırsal kalkınma:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsal alanların ve tarımsal üretimin desteklenmesinin şehir yönetiminin önemli sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı ve "Kırsala sahip çıkmayan şehri yönetemez" sözünü hatırlattı. Yalçın, atıl tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılmasının üreticiyi desteklediğini ve kırsal ekonomiye katkı sağladığını belirtti.

Belediye, elde edilecek aspir yağını sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmayı planlıyor; böylece hem yerel üretim desteklenmiş olacak hem de sosyal yardımlar için yerel kaynaklar değerlendirilecektir.

TALAS BELEDİYESİ&#039;NİN ATIL DURUMDAKİ TARIM ARAZİLERİNİ ÜRETİME KAZANDIRMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA...

TALAS BELEDİYESİ'NİN ATIL DURUMDAKİ TARIM ARAZİLERİNİ ÜRETİME KAZANDIRMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BAŞAKPINAR MAHALLESİ’NDE EKİMİ YAPILAN ASPİRDE HASAT BAŞLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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