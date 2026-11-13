Dolar 50,3612 +0,16%
Euro 55,5812 -0,06%
Bist 11.842,82 +0,27%
Altın Gram 6.291,52 +0,01%
EUR/USD 1,1034 -0,23%
Brent Petrol 95,77 -0,05%
--°

Beykoz'da 28 amatör kulübe binlerce spor malzemesi desteği

Beykoz Belediyesi, 28 amatör spor kulübüne binlerce malzeme dağıttı; eşofman, antrenman ekipmanı ve dövüş sporları koruyucuları teslim edildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 18:46

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 18:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Beykoz'da 28 amatör kulübe binlerce spor malzemesi desteği

Beykoz Belediyesi'nden amatör spora toplu destek:

Beykoz Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren 28 amatör spor kulübüne yönelik geniş çaplı malzeme desteği sağladı. Beykoz Spor Ormanı Türkiye Hentbol Federasyonu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törene Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Beykoz Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derneği Başkanı Asım Özdemir, kulüp başkanları, antrenörler ve sporcular katıldı.

törenin mesajı ve beklentiler:

Törende konuşan Asım Özdemir, amatör kulüplere sağlanan desteklerden dolayı Beykoz Belediyesi ve Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e teşekkür etti. Başkan Vekili Gürzel ise gençlere seslenerek sporun yalnızca sonuç odaklı olmadığını, disiplin, takım ruhu ve pes etmeme kültürünün önemini vurguladı. Gürzel, "Sizler sahada ter döküyor, antrenmanlarda emek veriyor, kazanmak için mücadele ediyorsunuz. Spor sadece kazanmak değildir. Bazen kazanıyorsunuz, bazen kaybediyorsunuz. Ama her maçta yeni bir şey öğreniyor, her antrenmanda biraz daha güçleniyorsunuz. Disiplini, arkadaşlığı, takım olmayı, en önemlisi de pes etmemeyi öğreniyorsunuz. Biz de Beykoz Belediyesi olarak sizin bu mücadelenizde yanınızda olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gürzel sözlerini, "Özlem Ablanız her zaman yanınızda, her zaman arkanızda" diyerek tamamladı. Konuşmanın ardından gerçekleştirilen taekwondo gösterisi katılımcıların ilgisini çekti ve program sonunda malzemeler kulüp temsilcilerine teslim edildi.

dağıtılan malzemelerin içeriği ve miktarları:

Belediyenin hazırladığı destek paketinde kulüplerin antrenman ve müsabaka hazırlıklarında kullanmaları için kapsamlı malzeme yer aldı. Paket kapsamında 2 bin eşofman takımı, 2 bin yağmurluk, 2 bin antrenman tişörtü, şort ve çorap takımları ile 850 antrenman yeleği dağıtıldı. Top ve antrenman malzemesi olarak 900 futbol topu, 1.250 antrenman çanağı ve 1.250 antrenman hunisi kulüplere teslim edildi.

Ayrıca her kulübe birer adet olmak üzere 28 antrenman sağlık çantası ile antrenman çemberi, slalom ve koordinasyon merdiveni setleri verildi. Bu ekipmanların antrenman verimliliğini artırması ve altyapı çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

dövüş sporlarına yönelik özel ekipman desteği:

Taekwondo ve kick boks branşlarında faaliyet gösteren kulüplere yönelik özel koruyucu donanım da paket kapsamında yer aldı. Bu kapsamda her bir üründen 150'şer adet olacak şekilde taekwondo göğüs koruyucusu, kol ve kaval kemiği koruyucu takımı, taekwondo ve kick boks ayaküstü koruyucusu, taekwondo antrenman kaskı, darbe yastığı ve raket el seti kulüp temsilcilerine teslim edildi.

Belediye yetkilileri, sağlanan desteğin amatör spor kulüplerinin faaliyetlerini kolaylaştıracağını, genç sporcuların daha güvenli ve donanımlı ortamlarda çalışmasına katkıda bulunacağını belirtti. Tören, malzemelerin teslimiyle son buldu ve kulüp temsilcileri yeni ekipmanlarla çalışmalara başlamayı planlıyor.

BEYKOZ BELEDİYESİ&#039;NDEN 28 AMATÖR SPOR KULÜBÜNE BİNLERCE PARÇA MALZEME DESTEĞİ

BEYKOZ BELEDİYESİ'NDEN 28 AMATÖR SPOR KULÜBÜNE BİNLERCE PARÇA MALZEME DESTEĞİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galatasaray hazırlıklarını Kemerburgaz'da yoğun tempoyla sürdürüyor
images

Ladik'te kamu çalışanları arasında masa tenisi buluşması
images

Milliler Bordeaux'ya hazırlanıyor: hazırlıklar İzmir'de başladı
images

Kayserispor, milli ara hazırlığında Konya deplasmanında

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Umut Yılmaz döneminde Şehitkamil'de 42 hizmet aynı anda hayata geçirildi

Rüzgârın kapattığı kapı ortaokul öğrencisinin parmağının kopmasına neden oldu

Vali Hacıbektaşoğlu'ndan Karadeniz Ereğli'de yeni hizmet binasında kapsamlı inceleme

Ahlat'ta hasadı erteleyen soğuklar: binlerce dekar patates ve fasulye tarlada dondu

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı