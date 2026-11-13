Beykoz'da 28 amatör kulübe binlerce spor malzemesi desteği

Beykoz Belediyesi'nden amatör spora toplu destek:

Beykoz Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren 28 amatör spor kulübüne yönelik geniş çaplı malzeme desteği sağladı. Beykoz Spor Ormanı Türkiye Hentbol Federasyonu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törene Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Beykoz Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derneği Başkanı Asım Özdemir, kulüp başkanları, antrenörler ve sporcular katıldı.

törenin mesajı ve beklentiler:

Törende konuşan Asım Özdemir, amatör kulüplere sağlanan desteklerden dolayı Beykoz Belediyesi ve Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e teşekkür etti. Başkan Vekili Gürzel ise gençlere seslenerek sporun yalnızca sonuç odaklı olmadığını, disiplin, takım ruhu ve pes etmeme kültürünün önemini vurguladı. Gürzel, "Sizler sahada ter döküyor, antrenmanlarda emek veriyor, kazanmak için mücadele ediyorsunuz. Spor sadece kazanmak değildir. Bazen kazanıyorsunuz, bazen kaybediyorsunuz. Ama her maçta yeni bir şey öğreniyor, her antrenmanda biraz daha güçleniyorsunuz. Disiplini, arkadaşlığı, takım olmayı, en önemlisi de pes etmemeyi öğreniyorsunuz. Biz de Beykoz Belediyesi olarak sizin bu mücadelenizde yanınızda olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gürzel sözlerini, "Özlem Ablanız her zaman yanınızda, her zaman arkanızda" diyerek tamamladı. Konuşmanın ardından gerçekleştirilen taekwondo gösterisi katılımcıların ilgisini çekti ve program sonunda malzemeler kulüp temsilcilerine teslim edildi.

dağıtılan malzemelerin içeriği ve miktarları:

Belediyenin hazırladığı destek paketinde kulüplerin antrenman ve müsabaka hazırlıklarında kullanmaları için kapsamlı malzeme yer aldı. Paket kapsamında 2 bin eşofman takımı, 2 bin yağmurluk, 2 bin antrenman tişörtü, şort ve çorap takımları ile 850 antrenman yeleği dağıtıldı. Top ve antrenman malzemesi olarak 900 futbol topu, 1.250 antrenman çanağı ve 1.250 antrenman hunisi kulüplere teslim edildi.

Ayrıca her kulübe birer adet olmak üzere 28 antrenman sağlık çantası ile antrenman çemberi, slalom ve koordinasyon merdiveni setleri verildi. Bu ekipmanların antrenman verimliliğini artırması ve altyapı çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

dövüş sporlarına yönelik özel ekipman desteği:

Taekwondo ve kick boks branşlarında faaliyet gösteren kulüplere yönelik özel koruyucu donanım da paket kapsamında yer aldı. Bu kapsamda her bir üründen 150'şer adet olacak şekilde taekwondo göğüs koruyucusu, kol ve kaval kemiği koruyucu takımı, taekwondo ve kick boks ayaküstü koruyucusu, taekwondo antrenman kaskı, darbe yastığı ve raket el seti kulüp temsilcilerine teslim edildi.

Belediye yetkilileri, sağlanan desteğin amatör spor kulüplerinin faaliyetlerini kolaylaştıracağını, genç sporcuların daha güvenli ve donanımlı ortamlarda çalışmasına katkıda bulunacağını belirtti. Tören, malzemelerin teslimiyle son buldu ve kulüp temsilcileri yeni ekipmanlarla çalışmalara başlamayı planlıyor.

BEYKOZ BELEDİYESİ'NDEN 28 AMATÖR SPOR KULÜBÜNE BİNLERCE PARÇA MALZEME DESTEĞİ