Dolar 50,3624 +0,16%
Euro 55,5739 -0,08%
Bist 11.842,82 +0,27%
Altın Gram 6.288,76 -0,04%
EUR/USD 1,1031 -0,25%
Brent Petrol 96,00 +0,19%
--°

Kuzey Makedonya'da görevli polis, Avrupa kick boks şampiyonasında üçüncü oldu

Özel Harekat'ta görevli polis memuru Muhammet Süleyman Gülle, 6-15 Kasım'da Kuzey Makedonya'da düzenlenen Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 20:46

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 20:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kuzey Makedonya'da görevli polis, Avrupa kick boks şampiyonasında üçüncü oldu

Polis memuru Muhammet Süleyman Gülle, Avrupa'da üçüncü oldu

Özel Harekat Başkanlığımızda görevli Polis Memuru Muhammet Süleyman Gülle, 6-15 Kasım tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da düzenlenen Kick Boks Büyükler Avrupa Şampiyonasında üçüncü olarak ülkemizi temsil etti.

Müsabaka ve derece:

Gülle'nin katıldığı organizasyon 6-15 Kasım tarihlerinde yapıldı ve sporcu, turnuvada Avrupa üçüncüsü olarak madalya elde etti. Bu sonuç, sporcunun hem bireysel performansı hem de temsil ettiği kurum açısından önem taşıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımı:

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Özel Harekat Başkanlığımızda görev yapan Polis Memurumuz Muhammet Süleyman Gülle, 6-15 Kasım tarihleri arasında Kuzey Makedonya’da düzenlenen \"Kick Boks Büyükler Avrupa Şampiyonası\"nda Avrupa üçüncüsü olarak ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdı. Ülkemizi ve Türk Polis Teşkilatımızı uluslararası platformda gururla temsil eden kahraman mesai arkadaşımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Emniyet tarafından yapılan bu tebrik, kurum içinde uluslararası alandaki başarılı temsilin altını çizdi ve sporcunun kazandığı başarının takdir edildiğini vurguladı.

POLİS MEMURU MUHAMMET SÜLEYMAN GÜLLE, 6-15 KASIM TARİHLERİ ARASINDA KUZEY MAKEDONYA’DA DÜZENLENEN...

POLİS MEMURU MUHAMMET SÜLEYMAN GÜLLE, 6-15 KASIM TARİHLERİ ARASINDA KUZEY MAKEDONYA’DA DÜZENLENEN "KİCKBOKS BÜYÜKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI"NDA AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

silopispor rakibinin maça çıkmamasıyla hükmen galibiyete yakın
images

Silopi'de öğretmenler günü voleybolunda gençlerin mücadelesi sürüyor
images

Fenerbahçe Kocaelispor randevusu için salonda mesaiye başladı
images

Play-off turunda tek gol yetti: Türkiye elendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kerkük-Erbil kara yolunda kamyonun çarpması: 7 ölü, 2 yaralı

Vezirköprü'nün yatırım rotası yerinde değerlendirildi

Evladının acısını 56 yıl taşıyan anne yaşamını yitirdi

Silopi'de hastanede deprem tatbikatı acil müdahale süreçlerini sınadı

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı