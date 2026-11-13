Kuzey Makedonya'da görevli polis, Avrupa kick boks şampiyonasında üçüncü oldu

Polis memuru Muhammet Süleyman Gülle, Avrupa'da üçüncü oldu

Özel Harekat Başkanlığımızda görevli Polis Memuru Muhammet Süleyman Gülle, 6-15 Kasım tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da düzenlenen Kick Boks Büyükler Avrupa Şampiyonasında üçüncü olarak ülkemizi temsil etti.

Müsabaka ve derece:

Gülle'nin katıldığı organizasyon 6-15 Kasım tarihlerinde yapıldı ve sporcu, turnuvada Avrupa üçüncüsü olarak madalya elde etti. Bu sonuç, sporcunun hem bireysel performansı hem de temsil ettiği kurum açısından önem taşıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımı:

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Özel Harekat Başkanlığımızda görev yapan Polis Memurumuz Muhammet Süleyman Gülle, 6-15 Kasım tarihleri arasında Kuzey Makedonya’da düzenlenen \"Kick Boks Büyükler Avrupa Şampiyonası\"nda Avrupa üçüncüsü olarak ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdı. Ülkemizi ve Türk Polis Teşkilatımızı uluslararası platformda gururla temsil eden kahraman mesai arkadaşımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Emniyet tarafından yapılan bu tebrik, kurum içinde uluslararası alandaki başarılı temsilin altını çizdi ve sporcunun kazandığı başarının takdir edildiğini vurguladı.

POLİS MEMURU MUHAMMET SÜLEYMAN GÜLLE, 6-15 KASIM TARİHLERİ ARASINDA KUZEY MAKEDONYA’DA DÜZENLENEN "KİCKBOKS BÜYÜKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI"NDA AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU.