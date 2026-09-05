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Beykoz'ta iyilik çarşısı açıldı, ihtiyaç sahipleri mağazada özgürce seçim yapabilecek

Beykoz İyilik Çarşısı açıldı; ihtiyaç sahibi aileler giyim, kırtasiye ve ayakkabı gibi ürünlere ücretsiz erişim sağlayıp mağaza ortamında seçebilecek.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:54

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Beykoz'ta iyilik çarşısı açıldı, ihtiyaç sahipleri mağazada özgürce seçim yapabilecek

Beykoz İyilik Çarşısı hizmete girdi

İstanbul Beykoz ilçesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hazırlanan Beykoz İyilik Çarşısı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışı yapan Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, merkezden faydalanacak ailelerin gündelik ihtiyaçlarını ve kırtasiye gereçlerini ücretsiz olarak temin edebileceğini bildirdi.

Mağaza deneyimi ve erişim özgürlüğü:

Proje ile ailelerin, bir mağazada alışveriş yapma hissini yaşayacak şekilde hareket etmesi hedefleniyor. Merkezde çocuk ve yetişkin kıyafetleri, ayakkabılar ile kırtasiye malzemeleri yer alıyor; yararlanacak vatandaşlar istedikleri ve beğendikleri ürünleri seçip alabilecek. Belediye yetkilileri, hizmetin kullanımının kolay ve onurlu olmasına özen gösterildiğini vurguladı.

sosyal bağ ve aidiyet vurgusu:

Özlem Vural Gürzel açılış konuşmasında, merkezin yalnızlık hissini azaltma ve toplumsal bağları güçlendirme amacına işaret etti. Başkan, ne kadar fazla temas kurulursa o kadar sosyalleşme sağlandığını, vatandaşların aidiyet hissetmesinin ve sağlıklı yetişen çocuklar olmasının önem taşıdığını belirtti. Gürzel, belediyenin ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduğunu hissettirmeyi amaçladığını ifade etti.

Tören, hizmete giren merkezin bölgedeki ailelere yönelik destek ağını güçlendireceği ve ihtiyaçların daha erişilebilir biçimde karşılanmasına katkı sunacağı mesajlarıyla tamamlandı.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM VURAL GÜRZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM VURAL GÜRZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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