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Çanakkale girişinde kaza: hayatını kaybeden Efe için son veda

Çanakkale girişinde 02.00'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Efe Serin için Dumlupınar Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:53

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 16:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çanakkale girişinde kaza: hayatını kaybeden Efe için son veda

Çanakkale girişinde trafik kazası ve kayıplar

Çanakkale'de saat 02.00 sıralarında gerçekleşen kazada, Lapseki'den Çanakkale istikametine giden 17 TC 009 plakalı otomobil sürücüsü Efehan Uzkuç ile yanında bulunan Efe Serin ağır hasar gören araçta bulunuyordu. Araç, Organize Sanayi Kavşağı'nı geçtikten sonra kontrolden çıkarak orta refüjdeki elektrik direğine çarptı ve savruldu.

Kazanın oluş şekli ve müdahale:

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Otomobilin ikiye ayrıldığı belirtilirken, yapılan ilk tespitlerde sürücü Efehan Uzkuç ile yolcu Efe Serin'in olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cenaze töreni ve uğurlama:

Vefat eden Efe Serin için Dumlupınar Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törene ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı; kılınan namazın ardından Serin'in cenazesi toprağa verildi.

ÇANAKKALE’DE FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN EFE SERİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

ÇANAKKALE’DE FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN EFE SERİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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