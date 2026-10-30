Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde mor kod tatbikatı gerçeği aratmadı

Tatbikatın amacı ve uygulanışı:

Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde, olası afet ve acil durumlara hazırlık seviyesini artırmak amacıyla Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği hastaneye bildirilen toplu zehirlenme vakası üzerine 'Mor Kod' alarmı devreye sokuldu ve uygulama adım adım sahada test edildi. Kalite Direktörü Esmer Özdemir ile Sivil Savunma Amiri İdris Çatlakcan tarafından organize edilen çalışma, hastane yönetimi, sağlık çalışanları ve destek ekiplerinin katılımıyla yürütüldü.

Müdahale süreçleri ve değerlendirme:

Tatbikat kapsamında acil servis koordinasyonu, yaralı tirajı, dekontaminasyon işlemleri ve güvenli müdahale prosedürleri canlandırıldı. Personelin alarm sonrası müdahale hızı, komuta zincirinin işleyişi ve ekipler arası koordinasyon uygulamalı olarak değerlendirildi. Sağlık ekipleri, senaryonun gerektirdiği tüm aşamaları planlanan süre içerisinde ve soğukkanlılıkla tamamladı. Tatbikatın ardından oluşturulan kriz masasında uygulamanın güçlü ve zayıf yönleri ayrıntılı şekilde masaya yatırıldı.

Kritik bulgular ve yönetim açıklaması:

Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Engin Çatal, acil durumlara karşı sürekli hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaparak, tatbikata katılan sağlık çalışanları ve hastane personeline özverili çalışmaları için teşekkür etti. Hastane yönetimi, tatbikatla ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve kriz anlarında etkin müdahalenin sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Değerlendirme sonuçları, hizmet süreçlerinin geliştirilmesi için yol gösterici olacak şekilde kayda geçirildi.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HASTANE AFET PLANI (HAP) TATBİKATINDA, TOPLU ZEHİRLENME SENARYOSU ÜZERİNDEN MOR KOD ALARMI DEVREYE SOKULDU.