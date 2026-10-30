Dolar 49,9409 +0,06%
Euro 55,7383 -0,07%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.292,65 -2,79%
EUR/USD 1,1157 -0,21%
Brent Petrol 113,70 +2,62%
--°

Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde mor kod tatbikatı gerçeği aratmadı

Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde HAP tatbikatında toplu zehirlenme senaryosuyla 'Mor Kod' verildi; müdahale hızı ve ekip koordinasyonu test edildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde mor kod tatbikatı gerçeği aratmadı

Tatbikatın amacı ve uygulanışı:

Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde, olası afet ve acil durumlara hazırlık seviyesini artırmak amacıyla Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği hastaneye bildirilen toplu zehirlenme vakası üzerine 'Mor Kod' alarmı devreye sokuldu ve uygulama adım adım sahada test edildi. Kalite Direktörü Esmer Özdemir ile Sivil Savunma Amiri İdris Çatlakcan tarafından organize edilen çalışma, hastane yönetimi, sağlık çalışanları ve destek ekiplerinin katılımıyla yürütüldü.

Müdahale süreçleri ve değerlendirme:

Tatbikat kapsamında acil servis koordinasyonu, yaralı tirajı, dekontaminasyon işlemleri ve güvenli müdahale prosedürleri canlandırıldı. Personelin alarm sonrası müdahale hızı, komuta zincirinin işleyişi ve ekipler arası koordinasyon uygulamalı olarak değerlendirildi. Sağlık ekipleri, senaryonun gerektirdiği tüm aşamaları planlanan süre içerisinde ve soğukkanlılıkla tamamladı. Tatbikatın ardından oluşturulan kriz masasında uygulamanın güçlü ve zayıf yönleri ayrıntılı şekilde masaya yatırıldı.

Kritik bulgular ve yönetim açıklaması:

Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Engin Çatal, acil durumlara karşı sürekli hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaparak, tatbikata katılan sağlık çalışanları ve hastane personeline özverili çalışmaları için teşekkür etti. Hastane yönetimi, tatbikatla ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve kriz anlarında etkin müdahalenin sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Değerlendirme sonuçları, hizmet süreçlerinin geliştirilmesi için yol gösterici olacak şekilde kayda geçirildi.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HASTANE AFET PLANI (HAP) TATBİKATINDA...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HASTANE AFET PLANI (HAP) TATBİKATINDA, TOPLU ZEHİRLENME SENARYOSU ÜZERİNDEN MOR KOD ALARMI DEVREYE SOKULDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Emniyet müdürü Doköz’den şehit ailesine taziye ziyareti
images

Malatya'da iş dünyası, borsa başkanının üçüncü dönemini kutladı
images

Şehitkamil'de yağmurun ritmiyle yükselen cumhuriyet coşkusu
images

Çanakkale girişinde kaza: hayatını kaybeden Efe için son veda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkkale'de narkotik baskını: sentetik maddeler ve para ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Kütahya ustasını dualarla andı: Hamza Üstünkaya anısına mevlit

Altıncı yılda deprem hazırlığı: İzmir'de kapsamlı saha ve masa tatbikatı

Erzincan'da seralara 15 bin 579 kilogram örtüyle üretim atağı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek