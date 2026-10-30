Şehitkamil'de yağmurun ritmiyle yükselen cumhuriyet coşkusu

Şehitkamil'de kortej coşkusu yağmura rağmen sürdü:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz tarafından geleneksel hale getirilen Cumhuriyet korteji, bu yıl da yoğun katılımla dikkat çekti. Etkinlik, Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümüne özel olarak 103 araç ile gerçekleştirildi ve sağanak yağışa rağmen coşku eksilmedi.

Kortej, Şehitkamil Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Müdürlüğü önünden başlayıp Koru Park’ta son buldu. Yüzlerce vatandaşın kendi araçlarıyla korteje katılması, balkon ve pencerelerden dalgalanan Türk bayrakları ile birleşerek kent genelinde görsel bir şölen oluşturdu.

Kortej rotası ve katılım:

Başlangıç noktasından Koru Park’a uzanan güzergahta araçlar ve yürüyen vatandaşlar marşlar eşliğinde ilerledi. Etkinlik boyunca Türk bayrakları ve birlik mesajları ön plandaydı; yağmurun yarattığı atmosfer ise korteje farklı bir duygu kattı. Organizasyonun düzenleniş biçimi, katılımcıların yoğun ilgisiyle birleşince kortej hem görsel hem de duygusal açıdan güçlü bir iz bıraktı.

Başkan Yılmaz'ın vurguları:

Korteje tanıklık eden ve zaman zaman duygusal anlar yaşayan Başkan Umut Yılmaz, etkinliğe destek veren tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Yılmaz, Cumhuriyet Bayramı’nın Şehitkamil’de böyle coşkuyla kutlanmasının önemine değinerek, Cumhuriyet’in değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

Yılmaz’ın sözlerinde, Atatürk ve silah arkadaşlarının fedakârlıklarıyla kurulan Cumhuriyet’in milletin ortak değeri olduğu ve bu emanete sahip çıkmanın gerekliliği öne çıktı. Kortejde oluşan tablo, Şehitkamil halkının milli değerlere bağlılığının ve ortak geleceğe sahip çıkma iradesinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Sağanak altında gerçekleşen kortej, hem katılımcılar hem de izleyenler için unutulmaz anlar sundu; Koru Park’ta sona eren yürüyüş, Cumhuriyet coşkusunun sokaklara taşındığının somut bir kanıtı oldu.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ’IN GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ CUMHURİYET KORTEJİ, BU YIL SAĞANAK YAĞIŞ ALTINDA CUMHURİYET’İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL OLARAK 103 ARAÇLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. YÜZLERCE VATANDAŞIN KATILDIĞI KORTEJDE TÜRK BAYRAKLARI DALGALANDI, CUMHURİYET COŞKUSU TÜM ŞEHİTKAMİL’İ SARDI.