Dolar 49,9671 +0,07%
Euro 55,9920 +0,49%
Bist 10.736,67 -0,21%
Altın Gram 6.278,12 +0,23%
EUR/USD 1,1202 +0,32%
Brent Petrol 109,94 -3,08%
--°

Beykoz'ta yaralar dayanışmayla sarılıyor

Beykoz'da yoğun yağış sonrası belediye ve kuruluşların koordinasyonuyla ev eşyası, giyim, boya ve beyaz eşya desteğiyle yaralar sarılıyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Beykoz'ta yaralar dayanışmayla sarılıyor

yardım çalışmaları sahada devam ediyor:

Beykoz'da etkili olan yoğun yağışların ardından ilçenin farklı mahallelerinde başlatılan temizlik, su tahliyesi ve hasar tespit çalışmaları sonrası sosyal destek çalışmaları hız kazandı. Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel koordinasyonunda yürütülen süreçte, zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik veriliyor.

ihtiyaç tespiti ve dağıtım:

Saha ekipleri zarar gören evleri ziyaret ederek ailelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor. Yapılan değerlendirmeler sonucu elde edilen öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda baza, yatak, kanepe ve koltuk takımları ile kadın, erkek ve çocuklara yönelik giyim ürünleri ve battaniye gibi malzemeler ailelere ulaştırıldı. Giyim desteğinin sağlanmasında, Beykoz İyilik Çarşısı (Eylül 2026'da hizmete açıldı) da devreye alındı ve bu sosyal hizmet aracılığıyla ihtiyaçlar karşılanıyor.

onarım ve beyaz eşya desteği:

Evlerinde tadilat gereksinimi bulunan haneler için boya desteği sağlanırken, beyaz eşya teminine yönelik teslimat süreci de başlatıldı. Ayrıca valilik ve AFAD tarafından sağlanan nakdi yardımların koordinasyonu ile desteklerin ailelere hızlı biçimde ulaşması hedefleniyor.

Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel sahada yürütülen çalışmaları bizzat takip ederek zarar gören haneleri ziyaret ediyor ve ihtiyaçların doğrudan yerinde belirlenmesi için süreci koordine ediyor. Gürzel, yapılan çalışmalarla ilgili olarak 'Dayanışmayla her zorluğu birlikte aşıyoruz. Bugün de yaraları el birliğiyle sarmaya devam ediyoruz. Komşularımız evlerinde yeniden huzurla oturana kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediyesi, son ailenin ihtiyaçları karşılanana ve zarar gören evler yeniden yaşanabilir hale gelene kadar sahadaki çalışmaları sürdürecek ve desteklerin koordinasyonunu sağlamaya devam edecek.

BEYKOZ’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN ZARAR GÖREN HANELERİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI...

BEYKOZ’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN ZARAR GÖREN HANELERİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Palandöken zirvesinde sıcaklıklar eksiye indi: ülkenin en soğuk noktası kayıtlar...
images

Manisa'da 17 ilçeyi kapsayan asfalt seferberliği Alaşehir'de Sümer Oral Caddesi'...
images

Kadıpınarı tabiat parkı’na sakinlere hitap eden kapsamlı yenileme
images

Vatandaşların asfalt nöbeti: Eskişehir'de çukurları kendi elleriyle kapatıyorlar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dumanın izini sürdüler: Şanlıurfa'da kaçak tütün ve alkol operasyonu

Midyat Devlet Hastanesi'nden çocuklara akülü araba ile moral desteği

Haydi tenise kulüpte pilot uygulaması Antalya'da başladı

Ekimde Bolu'da kapsamlı operasyon: bin 52 şüpheli gözaltına alındı, 82 tutuklama

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı