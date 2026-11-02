Beykoz'ta yaralar dayanışmayla sarılıyor

yardım çalışmaları sahada devam ediyor:

Beykoz'da etkili olan yoğun yağışların ardından ilçenin farklı mahallelerinde başlatılan temizlik, su tahliyesi ve hasar tespit çalışmaları sonrası sosyal destek çalışmaları hız kazandı. Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel koordinasyonunda yürütülen süreçte, zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik veriliyor.

ihtiyaç tespiti ve dağıtım:

Saha ekipleri zarar gören evleri ziyaret ederek ailelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor. Yapılan değerlendirmeler sonucu elde edilen öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda baza, yatak, kanepe ve koltuk takımları ile kadın, erkek ve çocuklara yönelik giyim ürünleri ve battaniye gibi malzemeler ailelere ulaştırıldı. Giyim desteğinin sağlanmasında, Beykoz İyilik Çarşısı (Eylül 2026'da hizmete açıldı) da devreye alındı ve bu sosyal hizmet aracılığıyla ihtiyaçlar karşılanıyor.

onarım ve beyaz eşya desteği:

Evlerinde tadilat gereksinimi bulunan haneler için boya desteği sağlanırken, beyaz eşya teminine yönelik teslimat süreci de başlatıldı. Ayrıca valilik ve AFAD tarafından sağlanan nakdi yardımların koordinasyonu ile desteklerin ailelere hızlı biçimde ulaşması hedefleniyor.

Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel sahada yürütülen çalışmaları bizzat takip ederek zarar gören haneleri ziyaret ediyor ve ihtiyaçların doğrudan yerinde belirlenmesi için süreci koordine ediyor. Gürzel, yapılan çalışmalarla ilgili olarak 'Dayanışmayla her zorluğu birlikte aşıyoruz. Bugün de yaraları el birliğiyle sarmaya devam ediyoruz. Komşularımız evlerinde yeniden huzurla oturana kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediyesi, son ailenin ihtiyaçları karşılanana ve zarar gören evler yeniden yaşanabilir hale gelene kadar sahadaki çalışmaları sürdürecek ve desteklerin koordinasyonunu sağlamaya devam edecek.

BEYKOZ’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN ZARAR GÖREN HANELERİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.