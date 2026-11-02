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Bolvadin'de sonbaharın paleti dronla gökyüzünden kaydedildi

Bolvadin'de sonbahar, sarı, kızıl ve yeşil tonlarıyla göz alıcı manzaralar oluşturdu; dronla kaydedilen görüntüler fotoğrafseverleri cezbetti.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:49

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 10:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bolvadin'de sonbaharın paleti dronla gökyüzünden kaydedildi

Bolvadin'de sonbaharın paleti dronla gökyüzünden kaydedildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sonbahar mevsimiyle birlikte doğayı saran sarı, kızıl ve yeşil tonları etkileyici manzaralar yarattı. İlçe merkezindeki parklar, yeşil alanlar ve kırsal kesimlerde oluşan bu görüntüler, ziyaretçilere adeta bir doğal sergi sundu.

renklerin yükselişi:

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle ağaçların yaprakları sarıya, kahverengiye ve kızılın farklı tonlarına büründü. Bu dönüşüm, geniş alanlara yayılan bir renk paleti ortaya koyarak bölgenin peyzajını zenginleştirdi.

havadan mozaik görüntüler:

Oluşan görsel şölen dron ile havadan kaydedildi. Kuş bakışı çekimlerde sararan yaprakların oluşturduğu mozaikler ve ton geçişleri dikkat çekiyor; hem doğa meraklılarına hem de fotoğraf tutkunlarına huzur veren kareler sunuyor.

AFYONKARAHİSAR’DA SONBAHAR MEVSİMİYLE BİRLİKTE DOĞAYA HAKİM OLAN SARI, KIZIL VE YEŞİL TONLARI MEST...

AFYONKARAHİSAR’DA SONBAHAR MEVSİMİYLE BİRLİKTE DOĞAYA HAKİM OLAN SARI, KIZIL VE YEŞİL TONLARI MEST EDEN MANZARALAR ORTAYA ÇIKARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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