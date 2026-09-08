Beylikdüzü E-5'te trafikte yol verme tartışması şiddete dönüştü

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda yol verme tartışması kavgaya evrildi

Beylikdüzü E-5 Karayolu üzerinde meydana gelen olayda, iki motosiklet sürücüsü ile arkadan gelen bir otomobil sürücüsü arasında başlayan yol verme tartışması kısa sürede fiziki saldırıya dönüştü. Yaşanan arbede, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre tartışma, iki motosiklet sürücüsü ile arkadan gelen otomobil sürücüsü arasında yol verme iddiası üzerine başladı. İddiaya göre otomobil sürücüsü bir süre motosikletliyi takip etti ve seyir halindeyken motosikletlinin önünü kesti. Otomobilini durduran sürücü araçtan inerek motosikletlinin üzerine yürüdü ve tekme tokat saldırdı. Olay sırasında otomobilde bulunan bir kadın da araçtan inerek müdahil oldu.

kayıtlar ve hukuki süreç:

Kask kamerası görüntüleri, tartışmanın başlangıcından şiddet olayına kadar geçen süreci kaydetti; görüntülerde tarafların yol verme meselesi nedeniyle sözlü tartıştığı, otomobil sürücüsünün motosikletlinin önünü kestiği ve ardından arbede yaşandığı görülüyor. Olayın ardından iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu ve görüntüler delil olarak kayda geçti.

Beylikdüzü E-5’te yol verme tartışması kavgaya dönüştü: O anlar kask kamerasında